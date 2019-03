X Factor sender live fra Brøndby

NKT’s gamle højspændingslaboratorium. Det er her, X Factors liveshows bliver optaget. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Det populære underholdningsprogram X Factor producerer sine live-programmer i Brøndby. Her er en gammel bygning i Priorparken blevet omdannet til et moderne eventhus

Af Robert Hendel

Hvis du kører i tog mellem Brøndbyøster og Glostrup, har du næppe kunnet undgå at bemærke den bygning, der nu danner rammen om X Factors liveshows.

I år er det TV2, der sender X Factor, og det betyder, at DR-Byen er skiftet ud med Brøndby, når programmets liveshows ruller henover danskernes tv-skærme om fredagen. Nu foregår de populære liveshows i NKT’s gamle højspændingslaboratorium i Priorparken, mens finalen bliver afholdt i Horsens.

Bygningen går i dag under navnet PP230 og er med sine 30 meter i bredden, 45 meter i længden og 16 meter til loftet egnet til store tv-produktioner som eksempelvis X Factor.

– Rummet har en unik størrelse og lyd. Det store, åbne rum er et af de største i Europa, som ikke er søljebåret. Det giver en unik mulighed for at lave nogle fantastisk store sceneopsætninger, som måske ikke har været så nemt i de eksisterende studier rundt omkring, forklarer Torben Merrildgaard, der er ansvarlig for den daglige drift i virksomheden LiteCom.

Sammen med virksomheden Tæst driver LiteCom eventhallen i Priorparken, hvor NKT tidligere holdt til. Grunden købte NKT i 1944, og fra 1950 blev den omdannet til en kæmpemæssig fabrik, der gjorde NKT til en af de største industrivirksomheder i Danmark. NKT er siden flyttet ud, mens nye virksomheder er flyttet ind i Priorparken, der er i 1994 fik sit navn efter NKT’s stifter H.P. Prior.

Respekt for historien

For tre og et halvt år siden flyttede LiteCom ind på området, hvor Torben Merrildgaard havde luret de ledige lokaler i det gamle højspændingslaboratorium.

– Jeg er gammel Brøndby-dreng, så jeg kendte godt området i forvejen og vidste, at den her hal, højspændingslaboratoriet, stod tom. Den investerede vi så i og har efterfølgende brugt en masse energi på at få den udviklet til, at vi kunne få et eventhus ud af den, fortæller han.

Arbejdet med at omdanne den gamle bygning var dog langt fra uden udfordringer, da LiteCom for snart fire år siden overtog NKT-hallen.

– Vi kom ud til en meget tom hal, som havde stået stille i flere år, og den så ud derefter. Derfor har det også været en lang rejse for at få startet hele processen op med en meget tæt og intens dialog med Brøndby Kommune, som har været en meget stor hjælp til i det hele taget at kunne få tingene i gang med alt fra ibrugtagningstilladelser til ændringer i lokalplanen, konstaterer Torben Merrildgaard.

I dag har ejerne af bygningen i samarbejde med myndighederne og beredskabet fået skabt en bygning med mange forskellige muligheder – samtidigt med at respekt for historien er bevaret.

– Huset er nu restaureret til samme stand, som da man lagde de sidste blyantstreger på tegningerne i 58-60, inden man byggede. Så farver, interiør er bevaret, så bygningen tager sig ud, som den gjorde i 60’erne, understreger Torben Merrildgaard og tilføjer, at det stort set kun er lokale virksomheder, der har sat lokalerne i stand:

– Næsten alle vores underleverandører er fra Vestegnen. Det er også noget, vi ønsker at holde lidt i hævd. Der er jo ingen grund til at trække det andre steder fra, når vi har alle mulige kompetente folk siddende i periferien, som kan de forskellige tekniske ting, som vi har behov for, ikke?

Mere end X Factor

Mens X Factor står på, er NKT-hallen fuldt optaget. I den første del af ugen øver forskellige dommere de forskellige opsætninger med deres kunstnere, så de er klar til fredagens liveshow.

– Torsdag og fredag er meget hektiske, da man kører prøver, og fredag er jo også afviklingsdag, så der har man fuldt hus med alle de ekstra folk, som er til stede, forklarer Torben Merrildgaard, mens en af Thomas Blachmanns solister i baggrunden øver sig på at fremføre Pulps legendariske 90’er-klassiker Common People til det andet liveshow i årets X Factor.

NKT-bygningen bliver dog brugt til meget mere end blot den populære sangtalent-konkurrence.

Det primære formål med det gamle højspændingslaboratorium, der nu udgør en moderne eventhal, er produktion af scener. Det betyder, at der er musikere, der bruger huset til øvefaciliteter, inden de tager på turné rundt omkring i Danmark og resten af Europa.

– Så bygger de hele scene-setuppet med lyd, scene, skærme og afvikling, så de er sikre på, at alt spiller, når de står på et eller andet spillested og skal sætte scenen op. Så det behøver ikke nødvendigvis involvere, at der skal publikum på. Det er kun, hvis det er tv-produktioner eller måske på længere sigt en mindre intimkoncert, fortæller Torben Merrildgaard.

Besøg af megaband

Torben Merrildgaard beretter om flere store, danske navne som Dizzy Mizz Lizzy, Lukas Graham og Suspekt, der har besøgt PP230 med henblik på at forberede sceneopsætningen til deres turnéer.

Det er dog ikke kun danskerne, der har fået øjnene op for studiet i Brøndby. Sidste sommer fik Torben Merrildgaard og LiteCom en henvendelse fra et amerikansk produktionsselskab, der ønskede at leje eventhallen før en koncert i Jylland.

– Det hele var sådan lidt tys tys, men det endte med, at vi lejede huset ud i en uge, hvor de selv stod for sikkerhed og så videre. Det viste sig at være Metallica, der var herude, hvor de brugte 4-5 dage på at forberede sig, afslører Torben Merrildgaard, der har indtryk af, at megastjernerne hyggede sig i Priorparken:

– Mit indtryk er, at de var utroligt tilfredse med, at tingene var sådan lidt forsigtigt pakket ind sikkerhedsmæssigt, og de kunne passe sig selv, og samtidigt var der plads til deres infrastruktur af trucks og alt muligt andet.

Som et produkt af Brøndby gør det Torben Merrildgaard stolt at være en del af et studie, som er placeret i den by, han er opvokset i, og blåstemplet af et af de største rockbands i verden. På den måde føler han, at han er med til at give noget tilbage til sin gamle kommune, og står det til Torben Merrildgaard, er Metallica langt fra det sidste store band, der har kigget forbi:

– Det betyder noget for os alle sammen, at vi lige pludselig er blevet en lillebitte brik i deres store spil, men det er jo også den vej, vi ønsker at gå. Det kunne da være sjovt at få endnu flere verdensnavne til Brøndby i fremtiden, ikke?