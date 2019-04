56 nye rækkehuse til familier

Rækkehusene her i Lammekær er snart klar til udlejning. Foto: Trine Mikkelsen

GLOSTRUP. I løbet af de kommende måneder vil der blive mere liv i det nye boligområde i Hvissinge Øst. 56 rækkehuse med plads til hele familien er nemlig snart klar til udlejning

Af Jesper Ernst Henriksen

I øjeblikket er håndværkerne ved at gøre det sidste færdigt på 56 rækkehuse på den nye vej Lammekær, der ligger i Hvissinge Øst. De 56 rækkehuse bliver delt i tre områder. I det første område starter udlejningen op til påske og de første familier kan formentlig flytte ind i juni eller juli i år. De sidste to områder bliver færdige senere på året.

Rækkehusene bliver på 119 til 137 kvadratmeter, men kommer til at minde rigtig meget om hinanden. Der er entré, bryggers, badeværelse og en kombineret stue og køkken i stueetagen og fire værelser og et badeværelse på første sal.

– Vores rækkehuse er meget målrettet til børnefamilier. Det er derfor, vi har fire gode værelser og bryggers, så man kan pakke alt rodet væk og stadig have en pæn entré, selvom man er en børnefamilie, siger Trine Mikkelsen fra Ejendomsselskabet Casa Nord, der udlejer ejendommene.

God kvalitet

Selvom plantegningerne er ens for husene, så er der alligevel forskelle.

– Vi ønsker ikke, at det hele bare er ens, vi ønsker noget variation, i det vi bygger. Det er for eksempel facadematerialer og loftshøjden, der er forskellige, siger Trine Mikkelsen.

Hver klynge i Lammekær får sin egen legeplads, men de bliver også forskellige med forskellige legeredskaber.

Selvom det er rækkehuse til udlejning, kan lejerne godt forvente en god kvalitet i Lammekær.

– Vi har valgt gode materialer hele vejen rundt. Køkken og bad er fra Invita og de hårde hvidevarer er fra Siemens. Det er høj standard for udlejning, siger Trine Mikkelsen.

Der var flere grunde til, at Casa Nord valgte at investere i Hvissinge Øst.

– Vi synes, det er et godt område. Vi ser Glostrup som en by i rivende udvikling med gode indkøbsmuligheder og gode transportmuligheder til resten af København, siger Trine Mikkelsen.

I første omgang vil rækkehusene blive udlejet direkte af Casa Nord for eksempel i forbindelse med deres åbent hus arrangementer. Når husene bliver ledige i fremtiden, vil de blive udlejet via boligportalen.