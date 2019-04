57 sjippere øvede en hel weekend

Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. I midten af marts var 57 sjippere samlet en hel weekend for træne sjipning. Nogle var lige startet, andre skal til DM på hjemmebane på lørdag

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var masser af aktivitet i Søndervanghallen i midten af marts, da IF32 Rope Skipping Team havde sjippe-camp. 57 sjippere var med. Det var alt lige fra de helt nye til konkurrenceholdene.

– Campen gør, at der kommer stort fællesskab på tværs af alle sjippeholdene. Dem, der er helt nye, og dem på konkurrenceholdene lærer hinanden at kende. Vi har også besøg udefra fra tre forskellige klubber, det gør at klubberne på kryds og tværs møder andre, der godt kan lide at sjippe, siger cheftræner Nanna Christiansen.

Campen startede fredag eftermiddag og sluttede søndag aften, så det blev til masser af timers sjipning.

– Vi har arrangeret den, fordi det er rigtig sjovt og hyggeligt, vi vil gerne have, at der er flere børn her i Glostrup, der finder ud af, at man kan gå til sjipning. Det er rigtig lærerigt for vores unge instruktører at have sådan en weekend, hvor vi vejleder dem i, hvordan man underviser, så de bliver endnu bedre, siger Nanna Christensen.

To af de sjippere, der var med i campen, var Mona Larsen og Sara Bondesen, der begge er konkurrencesjippere.

– Jeg sjippede meget i fritiden, og så fandt jeg ud af, at man kan gå til sjipning, og så startede jeg, fortæller Mona Larsen.

– Jeg startede, fordi min mor havde gået til sjipning, og så ville jeg også gerne, supplerer Sara Bondesen.

De to er nogle af dem, der på lørdag skal med til DM i sjipning, der bliver afholdt i Glostrup Hallen.

– Vi er rimelig godt på plads med vores program, vi skal bare lige øve lidt mere, siger Mona Larsen.

De to glæder sig selvfølgelig til DM på hjemmebane.

– Man kan godt være lidt nervøs, inden man skal på gulvet, så det er godt, det er et sted vi kender, siger Sara Bondesen.