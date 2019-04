Albatrossen flyver i favnen på havnen

BRØNDBY. Restaurant Albatrossen er kommet på nye hænder, efter at sejlklubben ønskede at stoppe som forpagter

Af Robert Hendel

Restaurant Albatrossen har fået ny forpagter. Sejlklubben i Brøndby Havn, der tidligere har forpagtet restauranten har ønsket at komme ud af rollen som forpagter. Derfor har Brøndby Kommune og S/I Brøndby Havn indgået en lejeaftale, der betyder, at havnen nu står for restaurantlokalerne.

– Det er vigtigt for os, at restauranten bevares og forbliver restaurant, derfor var det oplagt for os at gå ind og føre den videre, siger Jean Nordberg, der er formand for S/I Brøndby Havn.

Den nye forpagter har været i gang siden 1. marts 2019, og selvom der er gang i en større udskiftning af inventaret, er det småt med ændringerne i selve driften.

– Vi har en erfaring med at drive virksomhed, som vi kan udnytte, og vi kender både bygningen og brugerne rigtig godt. Brugerne af havnen vil ikke mærke forskel, og driften af restaurant Albatrossen fortsætter som hidtil,” lyder det fra Jean Nordberg.