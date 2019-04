Alt hvad der er værd at vide om brugtbilmarkedet

SPONSORERET INDHOLD: Der handles i dag flere brugte biler og billige biler, end hvad der hidtil er set.

Der handles i dag flere brugte biler og billige biler, end hvad der hidtil er set. Her spiller internettet en stor rolle, hvilket har lettet processen enormt, når der snakkes om brugtbilhandel.

Det er nemlig i dag nemmere end nogensinde før at handle brugte biler. Før i tiden kunne en bilhandel kun ske gennem en forhandler, men i dag er det muligt at gøre person til person. Dette indebærer dog også, at man som spiller på brugtbilmarkedet løber forskellige risici, som man ikke gjorde før i tiden.

Vær altid på den sikre side

Som skrevet er der i dag en lang række risici forbundet med at handle brugte biler, hvilket ikke var tilfældet før i tiden. Mere konkret er der i dag større chance for at blive snydt, da bilhandlen er blevet så flydende, som den nu engang er. Man ser nemlig eksempler på, sælgere som på diverse måder fusker med papirer, hvilket sætter køberen i en meget dårlig situation.

Her kan eksempelvis være tale om, at sælgeren fusker med syn af bilen, antal kilometer kørt og lignende. Dog findes der hjemmesider, hvor du kan slå bilens registreringsnummer op, og du kan på den måde finde al værdi information om den pågældende køb, så du kan være på den sikre siden, inden du køber bilen. Et generelt råd er, at du altid hellere bør være lidt for sikker end at tage nogen form for chancer.

Biler er ikke billige, og ender du med at blive snydt, vil du fortryde mange gange, at du ikke tænkte dig bedre om. Sørg i denne forbindelse altid for at du er på god fod med sælgeren, og der er tale om en person, hvor du føler dig tryg. Dette vil for det første gøre købsprocessen langt mere behagelig, og skulle det ske, at du af den ene eller anden grund har behov for at tage kontakt til personen, vil dette være langt nemmere, end hvis du ikke var tryg ved personen. Et andet godt pejlemærke er prisen.

Af og til ser man næsten nye biler, som bliver prissat så lavt, at det næsten er for godt til at være sandt. Derfor; Er prisen besynderlig lav, bør du lige stoppe op og tænke situationen igennem endnu en gang.

Hvordan vælger jeg den rette bil for mig

Som skrevet er samtidens brugtbilmarked enorm, hvorfor det af denne årsag kan være svært at finde den helt rette bil til dig og dit behov. Sæt dig derfor altid ned og tænk igennem, hvad dine behov er. Spørg dig selv om, hvad bilens formål er. Er der tale om en bil som skal fungere som husstandens primære bil, eller er der tale om en bil, som skal fungere som sekundær bil og ikke skal i brug daglig.

Overvej desuden også, hvor meget plads du har brug for, og sørg i den forbindelse og for, at du vælger en bil, hvor der er nok med plads, hellere for meget end for lidt. Man ser nemlig af og til eksempler på folk som køber en bil, hvor pladsen er en lille smule knap, hvilket senere hen fortrydes godt og grundigt. Hav desuden også en ide om, hvad dit budget er. Forsøg at kombinere disse elementer, og du bør være godt på vej til at vælge den helt rette bil for dig.

Gode tips til sælger

Der medfølger som nævnt en række risici til køberen i en brugtbilhandel. Står du og skal til at sælge din nuværende bil, skal du forsøge at vende disse købsforbunde risici til din fordel. Vend derfor disse risici om, og sørg altid for, at du giver den eventuelle køber det bedst mulige indtryk. Ligeså vel som det vil gøre processen mere behagelig som køber, vil det nemlig også gavne dig som sælger.

Sørg derudover selvfølgelig altid for, at du ikke på nogen måde snyder i forhold til bilens papirer eller andet. Til sidst bør du vælge den rette pris, hvilket kan være en kunst i sig selv. En god idé er, at du scanner markedet igennem, hvorefter du formentligt har fået dannet dig et godt billede af, hvad din bil bør koste. Forsøg at find en gylden mellemvej, så du sætter en attraktiv for køberen men ikke mindst også for dig selv.