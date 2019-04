Bekymret forælder: Kanyler på SFO legeplads efter fest – ryd op efter jer selv!

BRØNDBY. En forælder til et barn i en SFO er bekymret over, at folk har holdt en fest på institutionens område uden at rydde op efter sig. Det sker jævnligt, at folk holder fester, men ikke i det omfang, fortæller lederen af SFO’en

Af Robert Hendel

En vild fest har fået en forælder til et barn på skolefritidsordningen Stjernen på Brøndbyvester Skole til tasterne.

– Vi er begejstrede men samtidig også nervøse og bitre over at komme på, hvad der skulle være de nye trygge omgivelser og så få at vide, at de unge mennesker der har brugt SFO’ens legeplads som techno-spot i går aftes har efterladt sig cigaretskodder, smadrede flasker, brugte kondomer, gasdimser og KANYLER!! Hvad fanden foregår der, spørger forælderen i et Facebook-opslag, der i de seneste dage er delt adskillige gange.

Angiveligt har en gruppe ældre elever på skolen holdt forfest, inden de skulle til gallafest. Det skriver en del Facebook-brugere i kommentarsporet til opråbet, hvor forfatteren til opslaget opfordrer til, at der bliver taget en snak med dem, der holder fester, om, at de rydder op efter sig.

– Hvad der indtages og laves, er ligegyldigt i denne henseende, men efterlad det klar til alle de små børn, som bruger dette som SFO, skriver han blandt andet.

SFO-leder Henrik Due Vengfelt bekræfter, at der er blevet ryddet op efter en større fest dagen forinden, men han har ikke kendskab til, hvad der konkret har ligget på legepladsen.

– Det sker jævnligt, at der sidder nogle unge mennesker derude. Af og til efterlader de sig noget affald, men ikke i det omfang her. Det er ret ekstraordinært, siger han og tilføjer, at der i hans optik ikke er et generelt problem i den størrelsesorden.

Samtidigt slår han fast, at der ikke er etableret et særligt oprydningskorps hver dag, som det antydes i Facebook-opslaget.

– Vi har den oprydning, vi altid har haft. Det var ekstra slemt den dag, men oprydningen er altså den samme, som den altid har været, forklarer Henrik Due Vengfelt.

Ifølge SFO-lederen går pædagogerne hver dag en runde, når de møder ind for at sikre sig, at der eksempelvis ikke ligger skarpe genstande på pladsen. Andre gange beder han vagtselskabet, der patruljerer om aftenen, om at gå en ekstra runde, ligesom nærpolitiet også kigger forbi af og til og tager en snak med de unge, der hænger ud på SFO’ens område.

– Vi kigger i samarbejde med politiet også på vores overvågning, og kan vi se, hvem det er, får de en bon. Så må vi tage den derfra. Enkelte gange ender det med en politianmeldelse, men den tager vi gerne igennem SSP-samarbejdet, for vi vil helst løse problemerne med dialog, understreger Henrik Due Vengfelt.