Borgmester fik jord under neglene

Brøndbys borgmester Kent Max Magelund (S) planter det første af 100 nye træer i Brøndby Golfklub. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Golfklub havde brug for at plante 100 træer på golfbanen. Til det fik den hjælp af borgmesteren, 30 frivillige og en 4. klasse fra Brøndbyøster Skole

Af Robert Hendel

Der var gravet 100 nye huller på banen hos Brøndby Golfklub. Her skulle der plantes nye træer, og til det fik golfklubben assistance udefra.

Borgmester i Brøndby, Kent Max Magelund (S), tog det første spadestik, da 100 træer blev sat i jorden med hjælp fra en masse frivillige i golfklubben og elever fra 4. B på Brøndbyøster Skole. De mange træer er sidste etape af en overordnet beplantningsplan for golfklubben, som er lavet i samarbejde med kommunen. Den dikterer hvor og hvad der må plantes. Blandt andet skal beplantningen ske i respekt for den eksisterende natur.

– Det betyder også, at vi ikke kan plante kokospalmer og japanske kirsebærtræer, forklarer Tage Jensen, der er formand i Brøndby Golfklub.

Oprindeligt skulle de være plantet sidste år, men på grund af massiv regn, blev det projekt udsat. Golfklubben ønskede ikke at presse økonomien for at skulle pumpe vand op. Det gør dog ikke noget for Tage Jensen.

– I år er det 20 år siden, at de første ni huller på den nuværende golfbane blev indviet. Så det er jo et passende år at få afsluttet arbejdet med at plante træer på banen, siger Tage Jensen.

Hyggeligt uden internet

Til lejligheden var de mange frivillige budt på morgenmad i golfklubben forud for arbejdet med at plante træer. Her benyttede borgmesteren lejligheden til at takke for invitationen og rose golfklubben for et godt samarbejde, inden han 10 minutter senere stod med en skovl i hånden og jord på hænderne.

Herefter tog børnene og de frivillige over, og der gik ikke lang tid, før alle 100 træer var blevet plantet rundt omkring på golfklubbens store bane til stor tilfredshed for chefgreenkeeper Gediminas Rudokas.

– Jeg synes, at det gik godt. Det var hurtigt overstået, og det var fantastisk at se så mange børn, der havde det sjovt. Det endte jo med at være mere hygge end arbejde, konstaterer han, da arbejdet med at plante træer er færdigt.

Netop hyggen og fællesskabet var en ting, som børnene hæftede sig ved.

– Det sjoveste var nok at plante dem sammen med sine venner og det var sjovt, fordi vi alle arbejdede sammen, fortæller Mazcha på 10 år, der også fandt det underholdene at se borgmesteren plante et træ.

For Mazchas klassekammerat Ammara på 10 år var det en lærerig dag uden for de vante rammer med telefoner og comptuere.

– Vi har lært at samarbejde mere og være mere sammen som klasse. Og vi kan godt hygge os, selvom vi ikke har internet, siger hun og tilføjer, at det var sjovt at møde borgmesteren.

Et rigtigt træ

Turen på golfbanen gav eleverne mulighed for at bruge kroppen og samtidigt lære noget.

– For børnene handler det om, at det skal være sjovt at gå i skole. Lige så snart noget interesserer børnene, så lærer de det, fortæller Jens Hultquist, der blandt andet underviser 4.B på Brøndbyøster Skole i natur og teknologi.

En af de ting, som børnene lærte på golfbanen var samarbejde. Selvom træerne var tunge, løftede de i flok, og stødte de på udfordringer, løste de dem på kreativ vis.

– Det var ret besværligt, fordi vi ikke havde nok skovle. Men så fandt vi en måde at hjælpes ad med én skovl. Vi brugte hænderne og fødderne og fandt mange andre måder, vi kunne gøre det på, forklarer Robin på 10 år, der var overrasket over, at det var rigtige træer, der skulle sættes i jorden:

– Vi troede først, at det bare var frø, vi skulle plante, og så var det et rigtigt træ, siger han og tilføjer, at de havde glædet sig meget til at komme ud på golfbanen.

Dagen forinden havde de nemlig fået at vide, at de som belønning for det store arbejde med at plante træerne, ville få en lektion i at svinge en golfkølle.