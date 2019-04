Brøndby Håndboldklub overlever i 2. division

Brøndby Håndboldklub vandt hjemme over Hvidovre IF og overlever i 2. division. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Med helt enorm opbakning i hallen lykkedes det Brøndby Håndboldklubs bedste damehold at besejre Hvidovre med tre mål, så de igen i næste sæson skal spille i 2. division

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var fyldt til randen i Schneeklothhallen torsdag aften, da Brøndby Håndboldklub og Hvidovre IFs to bedste dame seniorhold kæmpede om en plads i 2. division. Da Stadionhal 1 var optaget af finalen i volleyball, sad de 2-300 tilskuere helt op til sidelinjen og gav opbakning til begge hold.

Før denne sæson rykkede Brøndby Håndboldklub op i 2. division. Her sluttede holdet på en 10. plads, hvilket betød, at de skulle spille om overlevelse mod et hold fra 3. division. Det blev Hvidovre IF.

Den første kamp blev spillet i Hvidovre. Her tabte Brøndby med et mål. Kravet på hjemmebane var altså en sejr på to mål.

Brøndby kom absolut bedst fra start og var stort foran ved pausen.

– Jeg synes, vi kommer ind i kampen meget bedre, end vi gjorde i første kamp og spiller det spil, vi kan spille, uden at tage hensyn til Hvidovre, som vi måske gjorde lidt for meget i første kamp. Så vi går til pausen med en føring på 7-8 mål. I pausen snakker vi om, at vi bare skal blive ved med at holde fokus, siger Ole Axelsen, holdets træner.

I 2. halvleg kom der dog lidt spænding tilbage i kampen.

– Vi vidste godt, at Hvidovre ville prøve noget mand-mand opdækning, de var tvunget til at prøve noget offensivt. Jeg synes, vi var forberedt på det hele, men jeg synes ikke, vi løser det godt nok. Der var ikke nogen grund til, at denne her kamp skulle blive spændende. Jeg synes, vi er et langt bedre hold end Hvidovre, jeg synes vi har flere strenge at spille på, siger Ole Axelsen.

Brøndby endte med at vinde kampen med tre og er dermed sikret endnu en sæson i 2. division.

Generelt har kampene i 2. division giver damerne fra Brøndby god erfaring.

– Jeg tror, vi træner bedre end Hvidovre. Vi er blevet presset hele sæsonen i 26 kampe mod 2. divisionshold, hvor Hvidovre har haft det lettere. Det gav sig også udtryk i første kamp, hvor vi var bagud med fire i pausen, men vi kan holde hele anden halvleg, som vi vinder med tre. Vores nøglespillere kan også holde distancen i dag, det synes jeg ikke, Hvidovres kan, siger Ole Axelsen.

For de skadede spillere

De mange mennesker i den lille hal gav en meget intens stemning.

– Sådan må det gerne være hver gang vi spiller, det var super fedt. Det er en super fed klub både at være spiller og træner i. Med den opbakning. Det er helt fantastisk, at der er så mange mennesker til en oprykningskamp, siger Ole Axelsen.

Han roser sammenholdet i klubben.

– Det betyder meget for klubben at skulle spille 2. division, men det betyder specielt meget for alle de spillere, der har været ude denne sæson. Da vi startede op, var der seks spillere på skadeslisten, nogle blev opereret i korsbåndet, så de har været med til at rykke op, men de har ikke været med til at spille i 2. division. Så hele sæsonen har vi spillet for dem, der ikke har været med. Når vi kommer tilbage efter sommerferien, vil vi være 16-18 spillere, der kan begå sig, så konkurrencen på pladserne bliver større, end den har været i år. Vi glæder os helt vildt, siger han.