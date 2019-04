Cirkus Baldoni er flyvende

Cirkus Baldoni byder i år på Aku-brothers. Foto: Cirkus Baldoni

BRØNDBY. Cirkus Baldoni er klar til sæson nummer 17, hvor de traditionen tro gæster Brøndby. Det bliver torsdag den 9. maj klokken 17.00 og teltet rejses på Sognevej bag rådhuset

Af Jesper Ernst Henriksen

Årets forestilling i Cirkus Baldoni står i flyvningens tegn. Direktøren har en meget stor passion for flyvning og er selv en erfaren pilot. Denne passion ønsker han at dele med publikum. Cirkus Baldoni har derfor valgt at kalde årets forestilling for ’Højt at flyve..’ Men bestemt ikke dybt at falde.

I årets forestilling tager luftkaptajn Baldoni publikum med på en flyvende rundrejse til fjerne destinationer og nære egne. Det er en tur forbi illusionisten fra Danmark, linedansere fra Japan, jonglører fra Tjekkiet, kniv og lassokaster fra Texas, riverdancere fra Irland og en masse andet.