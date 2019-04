Digitale services, du skal holde øje med i år

SPONSORERET INDHOLD: Digitale opfindelser, der gør hverdagen lidt nemmere, kendetegner vores tids digitale tidsalder. Det er kun 12 år siden at den første iPhone kom på markedet og revolutionerede måden, vi bruger mobiltelefoner på.

Digitale opfindelser, der gør hverdagen lidt nemmere, kendetegner vores tids digitale tidsalder. Det er kun 12 år siden at den første iPhone kom på markedet og revolutionerede måden, vi bruger mobiltelefoner på. I dag kan vi fra computeren få alt fra digital advokathjælp og kontakt til alle landets myndigheder til bestilling af dagligvarer, afholde videomøder med mennesker fra hele verden (uden at det koster en krone) og kommunikere med chatbots alle døgnets 24 timer.

De online muligheder vokser dag for dag og stadig flere ydelser bliver digitaliserede. I det følgende dykker vi ned i nogle af de trends og ydelser, der vil kendetegne det digitale landskab anno 2019.

Digitale advokater er et opgør med den klassiske advokatbranche

Advokathjælp kan hurtig blive en dyr og omstændelig affære. Mange af os bruger advokater, når vi eksempelvis skal købe et hus eller anden ejendom, når vi ønsker særeje eller i erhvervsmæssige sammenhæng. Når advokatfirmaer i dag er begyndt at tilbyde digital advokathjælp, holdes omkostningerne nede og det effektiviserer nogle af de processer, der ellers kan være en anelse langhårede.

Det digitale univers gør det nemt for kunder at følge med i, hvor langt deres sag er i processen og overskueliggør alle sagens dokumenter, der er nemme at finde i den digitale fællesmappe. Når advokater vælger at hoppe med på den digitale udvikling og tilbyde mere gennemsigtig sagsbehandling, tiltrækker de også den yngre målgruppe, der ellers nemt kan miste pusten over at skulle kaste sig ud i paragrafjunglen og de mange tilbud. Bare en simpel løsning som chatfunktion, gør kommunikationen mellem klient og advokat overskuelig og er et tilbud i øjenhøjde.

Og så er det uden betydning, om du befinder dig i København, Århus, Ålborg eller Bangkok – bare du har en digitalt enhed og internetadgang, så er du altid kun få klik væk din digitale advokat.

Robotterne kommer – din nye kollega er kunstig intelligens

Trods sci-fi-film med dommedagsprofetier om robotternes overtagelse af verden, er udviklingen af kunstig intelligens med til at lette trivielle og datatunge opgaver på arbejdspladsen. Software-robotter eller RPA (Robotic Process Automation) kan for eksempel bruges til at oprette nye kunder eller medarbejdere i virksomhedens system, hjælpe med bogføring, fakturering og generel indtastning af data.

Men bare rolig, det betyder ikke, at robotterne overtager arbejdsmarkedet eller gør mennesker overflødige. Det er (stadig) forholdsvist simple og trivielle opgaver, en robot kan klare for dig – så du kan slippe for tidsrøverne og i stedet koncentrere dig om de mere krævende opgaver.

Stemmesøgning skal gøre det endnu hurtigere og lettere at navigere online

Stemmesøgning bliver kaldt den nye, digitale revolution. Vi er blevet vant til med få klik at søge svar om alt mellem himmel og jord, og hinsides, på Google.

Når vi søger på nettet, skal det gå hurtigt og vi bliver utålmodige, hvis svarene ligger gemt bag for meget tekstindhold. Når vi inden længe bliver præsenteret for stemmesøgningens mange muligheder, betyder det ikke kun at søgningen bliver oral (som vi kender det fra Siri og Alexa) men også at søgeresultatet bliver læst op, så vi slipper for selv at navigere rundt og scrolle blandt resultaterne, og dermed sparer tid.

Med de stemmebaserede muligheder, kan du spørge til dagens agenda i din kalender, forfatte en mail eller ringe en person op. Det nye er, at du også vil kunne søge på netop Google, hvor de fleste af os allerede befinder os flere gange dagligt.