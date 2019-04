Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 12 og 13

Af Jesper Ernst Henriksen

Tyveri fra varebil

GLOSTRUP. Mellem torsdag den 21. marts kl. 21.00 og fredag den 22. marts kl. 05.30 skete der et tyveri fra en blå Fiat Ducato varebil på Hasselhaven i Glostrup. Der var lavet to huller under låsen til varerummet, og diverse værktøj til et større beløb var stjålet.

Mellem fredag den 22. marts kl. 15.00 og lørdag den 23. marts kl. 12.50 skete der et tyveri fra en hvid Volkswagen UP på Smedeland i Glostrup. En rude var knust, og rattet var stjålet.En politipatrulje stoppede søndag den 24. marts kl. 23.05 en 27-årig mandlig bilist på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby Strand. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægter.Søndag den 24. marts kl. 23.56 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et villaindbrud på Vestre Gade i Brøndby. Mens patruljen afhørte den forurettede beboer modtog de endnu en anmeldelse om et igangværende villaindbrud på Lindehjørnet i Brøndby. En 89-årig kvindelig beboer til villaen oplyste, at hun kunne høre rumsteren i hendes hjem, hvorfor hun kontaktede politiet. Det lykkedes en anden patrulje at sigte og anholde en 41-årig mand for indbrudstyveri. Han blev sigtet for begge villaindbrud og erkender den på Lindehjørnet.Mandag den 25. marts kl. 21.05 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et røveri på Spættebo i Vallensbæk Strand. En 24-årig mand havde aftalt med en køber via. DBA, at de skulle mødes på Spættebo, hvor den 24-årige skulle sælge et ur. Mens den 24-årige ventede, blev han passet op af to drenge på en knallert, som truede ham med pistol til at aflevere uret samt kontanter. Mændene kørte væk mod Vallensbæk Station og beskrives som:A: Dreng, mellemøstligt af udseende, 15-17 år. Han talte dansk og var iført en sort dunjakke og halsedisset trukket op foran ansigtet samt havde en sort pistol.B: Dreng, mellemøstligt af udseende, 15-17 år, samt førte knallert.Søndag den 24. marts kl. 19.12 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et gaderøveri på Egeskoven i Glostrup. En dreng gik gennem et stisystem ved Granskoven og Egeskoven i Glostrup, hvor tre personer fulgte efter ham og fastholdt ham på jorden, hvor de slog og sparkede ham samt frarøvede hans høretelefoner. Drengen slap med mindre skader i ansigtet samt en forstuvet finger. To af personerne beskrives som:A: Dreng, ikke etnisk dansker af udseende, 14-16 år på 170-175 cm. Han var spinkel i kropsbygning, brun hudfarve og talte dansk. Han var iført en sort jakke, sorte bukser, sort kasket, sort hættetrøje under jakken samt ansigtsmaskering i form af noget stof.B: Dreng, ikke etnisk dansker af udseende, 15-17 år, 170-175 cm. Han var spinkel i kropsbygning, havde sort, kort hår, brun hudfarve og var iført en sort jakke samt sorte bukser.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Tirsdag den 26. marts kl. 16.55 standsede en politipatrulje en 18-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor patruljen sigtede og anholdte ham for narkokørsel samt kørte ham til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkender.