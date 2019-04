Døgnrapporten

Af

74-årig udsatfor tricktyveri

BRØNDBY. Fredag den 29. marts kl. 10.39 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tricktyveri på Nygårds Plads i Brøndby. En 74-årig mand havde lukket en kvinde ind i sin lejlighed, idet hun påstod, at hun skulle leje en lejlighed magen til mandens, hvorfor hun gerne ville se lejligheden. Han lukkede hende ind, hvor en anden kvinde samt en mand pludselig befandt sig i lejligheden. De undløb fra et værelse og beskrives som:

A: Kvinde, ikke etnisk dansker af udseende på 20-25 år, 165-170 cm høj, almindelig kropsbygning og brun hudfarve. Hun talte dansk og var iført et sort tørklæde, sort dunjakke, sorte, stramme bukser og sorte sko.

B: Kvinde, ikke etnisk dansker af udseende på 20-25 år, 165-170 cm høj, almindelig kropsbygning, brun hudfarve. Hun talte dansk, var iført et sort tørklæde, sort dunjakke, sorte bukser og mørke sko.

C: Mand, ikke etnisk dansker af udseende, 20-25 år, 160-190 cm høj, almindelig kropsbygning. Han var iført en sandfarvet trøje og gråsorte bukser.

20-årig uden kørekort

BRØNDBY. En politipatrulje standsede søndag den 31. marts kl. 16.30 en 20-årig mandlig bilist på Søndre Ringvej i Brøndby. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkender.

Tyveri fra varebil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Renault Traffic varebil, der var sket mellem fredag den 29. marts kl. 15.30 og lørdag den 30. marts kl. 18.30 på Irisvej i Glostrup. Der var lavet hul i en skydedør, og diverse værktøj var stjålet.

46-årig uden kørekort

BRØNDBY. Mandag den 1. april kl. 16.30 standsede en politipatrulje en 46-årig mandlig bilist på Avedøre Havnevej i Brøndby. Manden kørte uden førerret, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkender.

16-årig udsat for røveri

BRØNDBY. En politipatrulje kørte tirsdag den 2. april klokken 14.43 til en anmeldelse af et røveri på Nygårds Plads i Brøndby. En 16-årig dreng var ved at parkere sin knallert ved sin lejlighed, hvor fire mænd henvendte sig til ham og ville have en tur på knallerten. Drengen afviste, hvorefter den ene truede ham med en kniv til at udlevere nøglerne til knallerten, hvorfor drengen gav manden nøglerne. Mændene kørte væk i drengens knallert. De beskrives som:

A: Mellemøstligt af udseende, 18-20 år, 165-175 cm høj, spinkel kropsbygning, sort hudfarve og sort hår. Han havde skæg på hage og overlæbe, talte dansk, og var iført en grå hue, sort balaclava, sort jakke, sorte eller blå jeans samt sorte sko.

B: Mellemøstligt af udseende, 18-20 år, 165-170 cm høj, kraftig kropsbygning, brun hudfarve, sort, kort hår. Han var iført en sort trøje, mørkeblå eller sorte jeans og sorte sko samt medbragte en foldekniv i rødt skaft.

C: Mellemøstligt af udseende, 18-20 år, 170-180 cm høj, iført mørkt tøj.

D: Mellemøstligt af udseende, 18-20 år, 170-180 cm høj, iført mørkt tøj.

Højresvingsuheld

GLOSTRUP. En politipatrulje rykkede mandag den 1. april ud til et færdselsuheld på Sydvestvej i Glostrup. En 21-årig mandlig bilist skulle svinge til højre i et kryds, hvor han overså en 29-årig kvindelig cyklist, som kom kørende fra vest, hvorfor han påkørte hende. Kvinden blev kørt til hospitalet til undersøgelser, og manden blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, som han erkender.

Mand skyld i færdselsuheld

GLOSTRUP. Onsdag den 3. april kl. 09.16 rykkede en politipatrulje ud til et færdselsuheld på Paul Bergsøes Vej i Glostrup. En 31-årig mandlig lastbilchauffør skulle skifte vognbane, hvor han overså en 25-årig kvindelig bilist kørende i samme vognbane, han skulle skifte til, hvorfor han påkørte hende. Ingen kom til skade, og manden blev sigtet for ikke at have orienteret sig ordentlig ved vognbaneskift, som han erkender.