Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 14 og 15

Af Jesper Ernst Henriksen

Indbrud i villa

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket søndag den 7. april mellem kl. 00.10 og kl. 02.00 på Gillesager i Brøndby. Diverse smykker samt en pung var stjålet.

Søndag den 7. april kl. 16.02 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Højstens Boulevard i Brøndby. En vaks borger var kommet kørende og lagde mærke til en 55-årig mand, der lå ved siden af sin knallert i vejkanten. Borgeren kontaktede politiet og blev hos manden, indtil patruljen kom. Den 55-årige mand blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til Albertslund politigård til blodprøver. Han erkendte i øjeblikket.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag den 5. april kl. 10.30 og lørdag den 6. april kl. 16.00 på Bjergbakkevej i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.Tirsdag den 9. april standsede en politipatrulje en 29-mandlig bilist ved Motorring 3 i Glostrup, idet han kørte i høj fart. Patruljen skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægter i øjeblikket.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mandag den 8. april mellem kl. 06.20 og kl. 15.50 på Nørrebred i Vallensbæk. En rude var knust, og diverse kontanter samt et par høretelefoner var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en grå Audi personbil sket mellem onsdag den 10. april kl 19.00 og torsdag den 11. april kl. 07.00 på Magleholm i Glostrup. En dør var opbrudt, og et anlæg, speedometer, rattet og gearknoppen var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Mercedes-Benz varebil sket mellem tirsdag den 9. april kl. 21.00 og onsdag den 10. april kl. 07.05 på Gammelgårds Alle i Vallensbæk. En rude var knust, og et par solbriller, en afstandsmåler samt en nivelleringsmåler var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.