Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 15 og 16

Af Jesper Ernst Henriksen

Sammenstød

BRØNDBY. Lørdag den 13. april kl. 23.01 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et færdselsuheld på Søndre Ringvej i Brøndby. En 55-årig kvindelig bilist skulle foretage et venstresving i et kryds, hvor en 44-årig mandlig bilist kom kørende fra højre og ramte kvinden, så bilen væltede om på siden. Begge personer blev kørt på hospitalet til undersøgelser, men slap uden større skader. Den 44-årige mand blev sigtet for at have kørt over for rødt lys, som han nægtede i øjeblikket.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed sket mellem fredag den 12. april kl. 23.30 og lørdag den 13. april kl. 09.29 på Brøndby Nord Vej i Brøndby. Der var stjålet et fjernsyn samt en pung.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en bronzefarvet DACIA Duster personbil sket søndag den 14. april mellem kl. 13.15 og kl. 15.50 på Vejlegårdsvej i Vallensbæk. En rude var knust, og en pung var stjålet.Tirsdag den 16. april kl. 16.33 rykkede en politipatrulje til en anmeldelse om et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen. En 45-årig mandlig, rumænsk lastbilchauffør skulle af Køge Bugt Motorvejen ved afkørsel 3, hvor han blev overrasket over, at svinget fortsatte, hvorfor han forsøgte at rette lastbilen op og bremse. Lastbilen væltede derefter ud i rabatten. Ingen kom til skade under hændelsen, og chaufføren slap med mindre skader på hænder og arme.Mandag den 15. april kl. 22.04 standsede en politipatrulje en 20-årig mandlig bilist på Hovedvejen i Glostrup, idet han foretog en ulovlig U-vending. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til Albertslund politigård til blodprøver. Han erkender delvist.