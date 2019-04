Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 15, 16 og 17

Af Jesper Ernst Henriksen

Opdagede indbrudstyv

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket fredag den 12. april kl. 22.05 på Bredager i Brøndby. To beboere til villaen havde siddet i køkkenet, hvor en mistænkt gerningsmand pludselig stod i gangen. Han løb fra stedet med en kasserolle og beskrives som mand på 180 cm. høj, brune øjne, mørkt, kort hår og iført mørkt tøj.

Fredag den 19. april kl. 03.55 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Mjølnersvej i Glostrup. En vaks borger havde bemærket en lastbil holde halvt parkeret i en hæk med motoren tændt, hvorfor politiet blev kontaktet. Patruljen henvendte sig til chaufføren – en 47-årig ukrainsk mand – og skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til blodprøver på Albertslund politigård. Han erkendte i øjeblikket.Fredag den 19. april kl. 16.45 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tricktyveri. Et ægtepar havde siddet på en restaurant på Hovedvejen i Glostrup, hvor en mistænkt tricktyv henvendte sig til dem og krævede penge af dem. Mens den mistænkte snakkede, lagde han nogle papirer ovenpå den 33-årige hustrus mobiltelefon, hvor han forlod stedet med telefon og papirer. Han beskrives som mand af østeuropæisk udseende, ca. 35 år, lyserøde bukser, sort jakke, sort kasket og lidt skægstubbe. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort personbil af mærket Toyota Aygo sket på Formervangen i Glostrup onsdag den 24. april mellem kl. 11.23 og kl. 16.40. En rude var knust, og en mountainbike var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.. En politipatrulje rykkede tirsdag den 23. april kl. 16.30 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. En butiksdetektiv havde standset en 40-årig mand, idet han havde stjålet alkohol fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem mandag den 15. april kl. 08.00 og mandag den 22. april kl. 16.00 på Højstens Allé i Brøndby. En dør var opbrudt, og en mobiltelefon samt et ur var stjålet.Søndag den 21. april kl. 02.25 bragte en politipatrulje en 22-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Strandesplanaden i Brøndby Strand. Manden blev skønnet både narko- og alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel og spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte delvist i øjeblikket.En politipatrulje blev torsdag den 25. april kl. 16.10 sendt en anmeldelse om et butikstyveri fra elektronikbutik på Hovedvejen i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 34-årig mand, idet han havde stjålet diverse elektronik. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket.