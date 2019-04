Elever løb for lungesyge børn

VALLENSBÆK. 670 børn fra Egholmskolen i Vallensbæk deltog fredag i Team Rynkeby Skoleløbet, som er Nordens største velgørenhedsløb

Af Jesper Ernst Henriksen

48.110 kr. – så meget kunne skoleleder Charlotte Kornmod fra Egholmskolen skrive på checken efter Team Rynkeby Skoleløbet.

Pengene går til Børnelungefondens arbejde og er kommet ind fra sponsorerne til de enkelte elever, der tilsammen løb i alt mere end 4.000 km fredag.

– De fleste af sponsorerne er forældre og bedsteforældre, der har betalt et beløb til det gode formål. Alle sponsorerne har fået et ’blad’ på et flot træ, vi har hængende, fortæller Charlotte Kornmod.

Formålet med løbet er at give eleverne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en reel forskel for børn med alvorlige sygdomme ved at gøre noget aktivt sammen med andre børn.

Mere end 300 skoler landet over deltog i løbet med i alt 94.000 børn.