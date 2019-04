Emil er den femte bedste murerelev i Danmark

Emil Paag Hansen fra Brøndby blev nummer fem til DM i Skills. Foto: NEXT Uddannelse København

BRØNDBY. 20-årige Emil Paag Hansen fra Brøndbyvester fik en femteplads ved DM i Skills. Selv om sejren var et stykke væk, er han sikker på, at deltagelsen bliver en fordel for ham

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvem er den bedste tømrer? Hvem klipper bedst? Hvem er bedst med murstene? 4.-6. april blev svarene fundet ved DM i Skills, hvor erhvervsskoleelever fra hele landet kæmpede om Danmarksmesterskabet inden for deres fag.

20-årige Emil Paag Hansen fra Brøndbyvester var en af de elever, der var i ilden. Hans bestræbelser i flisemurerkonkurrencen kastede en femteplads af sig.

– DM i Skills var spændende og anderledes at prøve. Vi kiggede på hinandens opgaver bagefter, og jeg tror, det var fair nok, at jeg blev nummer fem. De andre havde øvet opgaven flere gange end mig, så de havde mere på rygraden, hvad de skulle gøre, siger han.

Til daglig går Emil Paag Hansen på mureruddannelsen på NEXT Uddannelse København i Glostrup. Her lærer han at lægge mursten, men også at flisemure – d.v.s. at sætte fliser op på for eksempel et badeværelse.

Ville have styr på fliserne

Netop det at få helt styr på fliserne var en stor årsag til, at den 20-årige murerelev fra Brøndbyvester kastede sig ind i konkurrencen.

– Mursten havde jeg godt styr på, men jeg havde svært ved fliser, så da jeg blev tilbudt at blive en del af Skills, valgte jeg at se det som en udfordring i at blive rigtig god til at lægge fliser, fortæller Emil Paag Hansen.

Selv om konkurrencen ikke kastede en sejr af sig, tror Emil Paag Hansen, at deltagelsen i Skills og de mange timers træning forud for konkurrencen er godt givet ud.

– Nu har jeg snart en svendeprøve, og der er jeg nok lidt bedre rustet, fordi jeg gennem Skills har trænet i at arbejde på tid og med større finesse.

Skills var inspiration

Med et færdiggjort DM slutter en længere Skills-historie for den 20-årige murerelev. For pudsigt nok var det Skills, der inspirerede ham til at tage netop den uddannelse.

– Der er ingen håndværkere i min familie. Min mor er ernæringsassistent og min far er sælger. Men inden jeg skulle vælge uddannelse, var jeg i Bella Centeret med min familie for at opleve Skills, og der så jeg nogen, der lavede fliser, og så tænkte jeg, at det vil jeg da også, siger han.

Emil Paag Hansen er da heller ikke i tvivl om, at det var det rigtige valg at blive murer. Han er især glad for, at en stor del af arbejdet foregår ude i den friske luft.

– At lægge sten og fliser er også fedt. Det er det samme, men alligevel er der noget nyt hver gang, da ingen opgaver er ens. Det er lidt som at lege med legoklodser som voksen, siger han afsluttende.