Færre flyture til politikere

Brøndby Kommune bør flyve mindre, lyder et forslag fra De Radikale, SF og Enhedslisten. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Tre partier har stillet forslag om, at Brøndby Kommune skærer ned på antallet af flyrejser. Kan det ikke undgås, bør kommunen betale CO2-kompensation, lyder det i forslaget

Af Robert Hendel

Det bør overvejes om flyrejser kan undgås i forbindelse med rejser og møder for kommunens ansatte og politikere.

Sådan lyder et forslag på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, som er stillet af Vagn Kjær-Hansen (SF) på vegne af De Radikale, Enhedslisten og SF.

I forslaget lyder det, at kommunens politikere og ansatte i stedet skal forsøge at benytte mindre CO2-belastende transportformer som for eksempel tog. Kan det ikke lade sig gøre, bør der købes CO2-kompensation for flyrejserne.

– Jeg synes, at det vil være på sin plads, at Brøndby Kommune siger, at vi tager også vores del af ansvaret og ser på, hvad vi kan gøre. Og det skal jo ikke føre til, at nu er flyrejser pludselig forbudt, sagde Vagn Kjær-Hansen om forslaget, der blev taget op på mødet i kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019.

Ifølge Vagn Kjær-Hansen er der mange ting, der skal vejes op mod hinanden, før man afskriver flyrejserne helt.

– Men jeg synes også, at det er sundt at tænke os lidt om, inden vi flyver ud og brænder en masse CO2 af, tilføjede han.

Forslaget mødte ikke den store modstand i salen, og borgmester Kent Max Magelund (S) ønskede at sende sagen ud til økonomi-udvalget for at få sagen grundigt belyst.

– Vi må alle bidrage, hvis vi skal løse de klimaudfordringer, som vi står med, konstaterede Kent Max Magelund, der blandt andet ønskede at få mere viden om, hvordan man køber CO2-kompensation. Sagen blev herefter sendt over til medlemmerne af kommunens økonomiudvalg, og det var ifølge forslagsstiller Vagn Kjær-Hansen den rigtige måde at gøre det på.