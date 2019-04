Fejl på fejl sender DM-guldet til Holte

Foto: Robert Hendel

SPORT. Volleyballkvinderne ramte slet ikke dagen i fjerde finalekamp. Dermed blev danmarksmesterskabet sendt nordpå

Af Robert Hendel

Fjerde finalekamp blev langt fra, som kvinderne fra Brøndby Volleyball Klub havde håbet.

Foran godt 200 tilskuere i den røde Stadionhal 1 i Brøndby tabte hjemmeholdet med 3-0 i en kamp, der blev præget af alt for mange personlige fejl hos hjemmeholdet.

– Det var nok vores dårligste kamp. Det var ærgerligt, at vi gjorde det i dag, når det var der, vi skulle præstere maksimalt, lød det fra Brøndby-afører Eva Bang efter kampen.

Nederlaget betyder, at Brøndby må afgive titlen som danmarksmester til rivalerne fra Holte, som vandt finaleserien med 3-1.

Hjemmeholdet gav sig selv den værst tænkelige start med tre servefejl på de første fire rotationer i første sæt. De mange fejl i angrebsspillet varede hele kampen igennem.

– Vi kommer aldrig rigtigt i gang. Vi har lavet alt for mange fejl i sæsonen, og det gjorde vi også i dag. Vi genererer for mange fejl til Holte, fortæller Eva Bang.

Hjemmeholdet var tvunget til at vinde den finaleseriens fjerde kamp for stadigvæk at holde liv i mesterskabsdrømmen med en femte og afgørende finalekamp. Det lykkedes som bekendt ikke, og Brøndby måtte derfor se pokalen ryge til Holte, der hjemtog sit 16. DM-guld.

– De rammer ikke dagen, og de har mange individuelle fejl, som tæller i vores favør. Det gør det nemt for os, men vi spiller en god kamp, sagde Holte-træner Sven-Erik Borch Lauridsen, der regner med, at de to hold mødes igen i finalen om et år.

Foruden en andenplads i ligaen har Brøndby i denne sæson generobret landspokaltitlen, ligesom holdet scorede en bronzemedalje ved Nordic Club Championship.