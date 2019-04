Fitness som det burde være: Øl og yoga kombineret

I forrige weekend var der for første gang øl-yoga i Kilden. Foto: Preben Thorndahl

SPORT. Smidighed, god balance, harmoni mellem krop og sind er nøgleordene i yoga - det kan man godt kombinere med en god øl, mener de i Brøndby Gymnastik Forening

Af Jesper Ernst Henriksen

Så lykkedes det alligevel at få fikset yoga, vil mange mænd sikkert tænke. Og det var faktisk ret simpelt – bare føj ordet øl til inden. Det har de gjort over hele verden og et par steder i Danmark. Nu har de også gjort det i Brøndby Gymnastik Forening. Forrige weekend havde de nemlig første session med øl-yoga.

For mange er der ikke nogen bedre lyd i verden, end lyden, når en øl bliver knappet op. Så for at få deltagerne i den rigtige stemning, stod deltagerne med lukkede øjne og hørte 22 øl fra Skands blive lukket op en efter en.

Udover at drikke øl under øvelserne skulle deltagerne også bruge ølflasken som et aktivt redskab i yoga-øvelserne, og flasken indgik således i både krævende balanceøvelser og i de gængse yogastillinger. Instruktør Merete Borup havde sammensat et både sjovt og krævende program for dagen. Det var noget udfordrende for de fleste i en af øvelserne at fastholde den rette stilling – med sin (halv)fyldte ølflaske stående frit oven på hovedet.

– Kombinationen af øl og yoga gav deltagerne en helt særlig yogaoplevelse med meget grin og humør undervejs – og kun få væltede øl, fortæller Birthe Jensen fra gymnastikforeningen.

Til sidst blev undervisningen rundet af med en omgang øl-massage, hvor deltagerne to og to gav hinanden massage på ryggen med flaskens bund, da ikke alle flasker var blevet helt tømt.

Efter selve yogaen fortsatte eventet med en hyggelig og informativ ølsmagning, hvor to medlemmer fra Brøndbyvester Bryggerlaug både fortalte om ølbrygning og bød på smagsprøver.