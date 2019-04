Flere unge i Brøndby vil være faglærte

DEBAT. Af Mattias Tesfaye, MF (S) og Harun Muharemovic, Kommunalbestyrelsesmedlem i Brøndby (S)

Af Mattias Tesfaye, MF (S) og Harun Muharemovic, Kommunalbestyrelsesmedlem i Brøndby (S)

Hver fjerde ung i Brøndby vælger nu en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Det er en stor succes. På landsplan er det kun hver femte ung, der vælger en erhvervsuddannelse. Så nu er Brøndby en af de få kommuner i landet, som lever op til Folketingets ambition om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse.

Udviklingen er gået den rigtige vej i Brøndby. For bare nogle få siden lå tallet nemlig meget lavere. Derfor er der al mulig grund til, at både elever, forældre og lærere klapper sig selv på skulderen over den flotte udvikling.

Men selvom det er en succes, så er vi ikke i mål endnu. Vi skal have endnu flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det kræver først og fremmest, at Folketinget stopper nedskæringerne på erhvervsuddannelserne. I stedet skal vi investere endnu mere, så erhvervsuddannelserne bliver attraktive og kan tilbyde undervisning af en høj faglig kvalitet. Det bliver de ikke, hvis der skæres mere i dem, sådan som regeringen lægger op til at gøre igen allerede fra næste år.

Men også i kommunerne kan vi gøre meget. I Brøndby har kommunalbestyrelsen oprettet et særligt udvalg, som blandt andet har beskæftiget sig med, hvordan vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Udvalget skal blandt andet sikre bedre vejledning efter folkeskolen, give forældre et bedre indblik i mulighederne for at vælge en erhvervsuddannelse samt styrke samarbejdet med erhvervslivet gennem målrettet erhvervspraktik.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi kommer til at mangle flere faglærte på arbejdsmarkedet. Kloge hænder må vi simpelthen ikke mangle i Danmark. I alt for mange år har vi forsømt erhvervsuddannelserne. Men Brøndby har vi vist, at det godt kan lade sig gøre at vende udviklingen og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.