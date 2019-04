Fodboldhelikopteren er nødvendig

DEBAT. Knud Stadsgaard, Chefpolitiinspektør, Københavns Vestegns Politi

Borger Rikki Thomsen har her i Glostrup Folkeblad udtrykt beklagelse over larmen fra den helikopter, der kan opleves over Brøndby Stadion i forbindelse med store fodboldkampe. Hos Københavns Vestegns Politi forstår vi irritationen og vi beklager støjen, men af hensyn til alles sikkerhed og den bedst mulige afvikling, har vi har brug for det overblik, som en helikopter kan give os under store politiaktioner i forbindelse med for eksempel store fodboldkampe, demonstrationer og lignende.

Lige nu gør teknikken og lovgivning, at en bemandet helikopter er den eneste mulighed, men vi undersøger konstant, hvilke muligheder vi har for at kunne skabe samme overblik med mindst mulige støjgener for borgerne, som for eksempel ved anvendelse af en drone i stedet.