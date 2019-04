Første spadestik til ny kunstgræsbane

Onsdag blev første spadestik taget til en ny kunstgræsbane. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Onsdag formiddag blev der taget de første spadestik til en ny kunstgræsbane i området bag Glostrup Stadion. Dette har været et ønske for Glostrup Fodbold Klub i mange år, men det har indtil nu ikke været muligt. Den nye kunstgræsbane skal sikre, at der kan trænes fodbold året rundt. Samtidig skal den nye bane være med til at sikre mod oversvømmelse

Af Josephine Egstrup

Borgmester John Engelhardt talte om, hvor vigtig den nye kunstgræsplæne er for Glostrup. Han kaldte det en to-i-en-løsning, da det både er en fodboldbane og et regnvandsbassin.

– Det er et spændende projekt, vi nu sætter i gang. Et projekt, der både skal sikre os mod oversvømmelser, og samtidig forbedre mulighederne for at spille udendørs fodbold hele året. Jeg håber naturligvis ikke, at vi får brug for bassin funktionen for ofte, men jeg håber til gengæld, at banen bliver brugt til stor glæde for fodboldspillerne i Glostrup, sagde han.

Divisionsbold

Dan Kornbek Christiansen, som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, holdt også tale. Han lagde vægt på, at det bliver en stor og flot bane, som ikke kun vil kunne bruges til træning, men også til serie kampe, hvilket er rigtig stort, da de allerede eksisterende baner har været for små til at kunne spille seriekampe på.

– Det glæder mig, at vi endelig kan tage første spadestik på vores nye fodboldanlæg, som vil give fodbolden i Glostrup endnu bedre vilkår, end den har i dag. Banen er større end den gamle bane, fordi den anlægges efter de nye retningslinjer fra DBU. Derfor kan den også bruges til for eksempel divisionskampe. Kunstgræsbanen får selvfølgelig også et lysanlæg, som lever op til DBU’s retningslinjer, og som giver regelmæssig belysning af banen til både træning og afholdelse af kampe. Banen etableres med et kunstgræstæppe i samme kvalitet som den nyrenoverede bane, og der bliver etableret skråninger, som kan fungere som publikumsareal. Det betyder, at man i højere grad vil kunne spille fodbold året rundt. Vi bliver en af de kommuner på Vestegnen der har de allerbedste træningsanlæg, sagde Dan Kornbek Christiansen.

Regnvandsbassin

Leif Meyer Olsen er bestyrelsesformand hos Glostrup Forsyning, der også er med i projektet om den nye kunstgræsbane.

– Projektet er blevet til, på baggrund af et godt samarbejde mellem Glostrup Forsyning og Glostrup Kommune. Vi har i fællesskab fået skabt en løsning, hvor vi kombinerer anlæg af ny kunstgræsbane med muligheden for at tilbageholde en masse regnvand. Tilsammen får vi skabt synergi mellem sport og klima, og en samlet forskønnelse af området. Jeg er glad for, at vi endelig kunne starte dette projekt. I Glostrup Forsyning er vi glade for, at vi nu kan igangsætte dette fælles projekt sammen med Glostrup Kommune, og mon ikke vi kan se frem til flere af den slags projekter i fremtiden, det håber jeg, lød det fra Leif Meyer Olsen.

Herefter tog John Engelhardt, Dan Kornbek Christiansen og Leif Meyer Olsen, de første spadestik i jorden, hvor den nye kunstgræsplæne kommer til at være.

Glade fodboldspillere

Henrik Madsen, som er i bestyrelsen i Glostrup Fodbold Klub, var meget begejstret for det nye projekt.

– Den nye kunstgræsbane betyder utroligt meget for vores drenge. Det betyder, at vi får flere timers træning, især om vinteren, hvor vi har manglet træningstid, siger han.

I vinterhalvåret bliver hele Glostrup Fodboldklub samlet på kunstgræsbanerne, hvilket har skabt pladsmangel til træning. Det har kostet medlemmer.

– Vi har mistet en del medlemmer sidste år af samme grund, når man ikke kan træne om vinteren så søger man andre steder hen, og det har været rigtig sørgeligt at se på, så vi glæder os. Vi håber, der kommer flere spillere tilbage, som gerne vil spille hele året. Det får de muligheden for nu og det er jo det mest optimale for fodboldspillere, lød det fra Henrik Madsen.

Han tror og håber på, at banen kan stå færdig i uge 43, når vintersæsonen går i gang.

– Vi kunne godt tænke os på sigt, at klubben blev samlet ét sted, her omkring stadion, siger han.

Klubben er nemlig ikke så glad for Østervangbanerne.

– Så kunne vi måske på sigt også få flere kunstbaner her. På Østervang kan man kun træne fra midt april til september, og i sommerferien træner vi ikke, så det er faktisk kun tre til fire måneder, vi kan træne der. Derefter bliver banen for våd. Så hvis ungdomsspillerne kunne komme herop at spille, ville det være fantastisk, også for fællesskabet, lød det fra Henrik Madsen.