Fredelig Paludan-demonstration

GLOSTRUP. Søndag aften besøgte Rasmus Paludan Glostrup. Det gav ikke anledning til ballade

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag aften demonstrerede Rasmus Paludan, partileder i Stram Kurs, på fodboldbanerne bag Glostrup Stadion. Det gav en del, der mødte op for at kigge, men der var ikke noget ballade, oplyser politiet.

– Det gik rigtig godt, set med mine øjne. Det var ikke nødvendigt at foretage nogen anholdelser, der var ingen voldshandlinger og ingen tilskadekomne. Der var nogle stykker tilstede derude, der måske kunne have været interesseret i at lave ballade, men vi var massivt tilstede. Det ligger en naturligt dæmper på dem, der har sådan nogle lyster, oplyser vagthavende ved Københavns Vestegns Politi.