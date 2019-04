Giv seniorer ubegrænset træning

DEBAT. Af Brian Farrington, Albertslundvej 77, 2625 Vallensbæk

Af Brian Farrington, Albertslundvej 77, 2625 Vallensbæk

Åbent brev til Social- og Sundhedsudvalget formand og medlemmer.

Vi selvtrænerer er utilfredse med kommunens beslutning om at lave om på reglerne i Sundhedshuset Nordmark, så man kun kan træne i tre måneder, så er det ud.

Vi, der træner i huset, er alle oppe i den høje ende af livet, over pensionsalderen, alle har en eller flere kroniske sygdomme, vi er ikke lige den persongruppe, der går i fitnesscentre, vi vil nok følge os helt udenfor de normer, der træner sådanne steder. Så er der prisen det koster mellem 300 kr. til 500 kr. om måneden. Det er uhyggeligt mange penge for en pensionist. Kommunen vil vel helst have at vi kan blive længst mulig i eget hjem og være selvhjulpen.

Derfor håber vi, at den beslutning, der er taget, kan rulles tilbage, så vi ældre kan passe på vores helbred, til gevinst for kommunen.

Brevet er skrevet på vegne af 61 brugere af Sundhedshuset Nordmark