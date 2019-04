Glostrup har fået veteranpolitik

Flagdagen er en måde at anerkende veteranernes indsats. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Efter et par års tilløb vedtog kommunalbestyrelsen i forrige uge en veteranpolitik, der skal anerkende og støtte veteraner

Af Jesper Ernst Henriksen

For to år siden foreslog Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen, at Glostrup skulle have en veteranpolitik. Det var der som sådan opbakning til. Efterfølgende har veteranpolitikken været under udarbejdelse i kommunen. Blandt andet har Glostrup Kommune underskrevet en samarbejdsaftale med Veterancenteret. På kommunalbestyrelsens møde i marts blev Veteranpolitikken så endeligt vedtaget.

Veteranpolitikken indeholder tre forskellige temaer, anerkendelse, fællesskab og samarbejde samt viden og synlighed.

Under temaet anerkendelse kan man læse: ’Udsendte påtager sig – ofte under svære og risikofyldte vilkår – en ekstraordinær opgave for at beskytte og hjælpe andre mennesker. Det værdsætter og anerkender vi. Vi anerkender også, at nogle veteraner kommer hjem med udfordringer, som kræver hjælp og støtte.’

Det er for eksempel den nationale flagdag, hvor alle veteraner bliver inviteret til en markering på rådhuset.

Under temaet fællesskab og samarbejde forpligter kommunen til at hjælpe veteraner til at blive en del af de almindelige fællesskaber i Glostrup Kommune i for eksempel foreningslivet. Derudover skal Glostrup samarbejde med andre kommuner og veterancenteret om en indsats og tilbud til veteranerne.

Under temaet viden og synlighed, er det vigtigt at Glostrup Kommunes medarbejdere kan identificere veteraner og give dem den rigtige hjælp og at veteraner kan få god information om, hvor de kan få hjælp.

Veterankoordinator

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Dan Kornbek Christiansen (K) havde presset på, for at få vedtaget politikken.

– Tidligere har den minimale og eksisterende indsats ligget i jobcentret og været rettet mod at få veteraner i beskæftigelse, men fremadrettet bliver fokus bredt ud på flere punkter som fritid, boligforhold, helbred og hjælp til pårørende. Veteranpolitikkens hovedformål er altså at hjælpe veteranerne tilbage til samfundet bredt forstået. For mig er det vigtigt, at der dels ligger en politik på området men også at indsatsen bliver rullet ud og vi kommer i kontakt med de relevante borgere, sagde han.

I høringen af forslaget til Veteranpolitikken blev der fra blandt andet Veterancenteret peget på, at det kunne være en god idé at ansætte en veterankoordinator. Det var der generelt enighed om, dog var der en lille uenighed om hvorvidt det skal være en, der selv har været udsendt.

– Venstre kan også gå ind for at ansatte en veterankoordinator, men vi ser gerne, at det bliver i samarbejde med andre kommuner, da vi ikke tror, der er arbejde nok i Glostrup, sagde Marlene Frandsen (V).

Veterancenteret havde også forslået, at veteraner skulle have mulighed for at komme på akutlisten til en bolig. Akutlisten er en liste alle kommuner har, hvor de efter forskellige kriterier tildeler almene boliger til borgere med et akut boligbehov. Derfor forelog Dansk Folkeparti ’at veteraner har lov til at komme på akutboliglisten. Kriterier til optagelse på listen skal drøftes efterfølgende.’ Det var dog kun Dansk Folkeparti og Bylisten, der stemte for dette.