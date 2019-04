Glostrup Kirke vil have flaglav

Lige foran Glostrup Kirke vil Esper Silkjær og Ib Ketler gerne have en flagstang. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Menighedsrådet i Glostrup Sogn vil gerne have en flagstang op foran Glostrup Kirke. Men det kræver, at frivillige vil hjælpe med at hejse og sænke flaget

Af Jesper Ernst Henriksen

’I øvrigt mener jeg, at Glostrup Kirke bør have en flagstang’, sagde et nu afdødt medlem af menighedsrådet ved Glostrup Sogn til alle sognerådsmøder. Det nævnte præsten, Esper Silkjær, i sin tale til begravelsen.

– Det var der så nogen, der tog fat i, og nu vil vi have den flagstang, siger han.

Grunden til, at Glostrup Kirke ikke endnu har fået en flagstang, har været de personalemæssige omkostninger, der ville være ved at få en person til at komme på arbejde alene for at hæve og sænke flaget.

Nu har menighedsrådet fundet en løsning på det problem.

– Vi har en flagstang ved Østervangkirken, som kun bliver brugt i forbindelse med kirkelige handlinger, men vi har ikke nogen ved Glostrup Kirke. Det er der en hel del, der gerne vil have, men der har ikke været flertal for det i menighedsrådet. Ikke fordi man var imod en flagstang og et flag, men personale og det med at få flaget på de officielle flagdage. Vi synes, når vi ligger ud til Hovedvejen, og du har kommunens flagstang ved den gamle præstebolig, så kan vi ikke på de officielle flagdage lade være med at flage. Det har været stopklodsen hele vejen igennem, siger Esper Silkjær.

Flaglav

Esper Silkjær har derfor sammen med Ib Ketler talt om at lave et flaglav. Ib Ketler er medlem af Danmarks Samfundet, der er en forening, der har til formål at udbrede anvendelsen af Dannebrog.

– Vi talte om at lave et flaglav af frivillige, som påtager sig opgaven med at rejse flaget på flagdage og tage det ned igen. Hvis bare, vi får folk nok, der melder sig, så er det jo ikke noget stort job. Hvis der er ti, der melder sig, så er det en enkelt dag om året, man skal hejse flaget, siger Esper Silkjær.

De har allerede lavet et udkast til, hvilke dage, der skal flages. Det er selvfølgelig alle de kirkelige højtider, besættelsesdagen, befrielsesdagen, dronningens fødselsdag og flagdagen for Danmarks udsendte, som kirken håber at kunne være med til at fejre.

– Vi vil gerne tale med kommunen om at blive en del af markeringen af flagdagen for Danmarks udsendte, måske med en andagt i kirken. De, der har været udsendt, har været vant til at have en feltpræst med ude. De har været vant til, at kirken er der. Derfor vil det være oplagt, at vi er en del af det, siger Esper Silkjær.

Han håber at få flagstangen op i løbet af foråret, så valgdagen 26. maj kan blive den første dag med flaget i top. Og så skal det selvfølgelig være klar til Valdemars dag den 15. juni, hvor det er 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen.

– Dannebrog har jo 800 års jubilæum, så nu er det på tide, siger Esper Silkjær.