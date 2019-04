DEBAT. Af Mads Fuglede, MF og folketingskandidat i Københavns Omegn (V)

Af Mads Fuglede, MF og folketingskandidat i Københavns Omegn (V)

Jeg vil lægge mig i tråd med justitsminister Søren Papes udtalelse ”Godt arbejde af Københavns Politi”. I marts lykkedes det nemlig Københavns politi at anholde 13 personer for organiseret kriminalitet ved to aktioner i Storkøbenhavn. I Glostrup anholdt politienheden Særlig Efterforskning Øst 12 rumænere og en dansker, som alle er mistænkt for organiseret indbrud og tyveri.

Det glæder mig at se, at regeringens skærpede indsats nu bærer frugt. Dette ville dog ikke have været muligt uden vores dygtige politifolk i omegnen og rundt omkring i landet, som hver dag gør en kæmpe indsats. Men dygtige og dedikerede politifolk er ikke nok for at kunne opretholde et trygt og sikkert samfund. De skal også have de rette midler.

Derfor har regeringen ad flere omgange styrket politiet. Senest med finansloven for 2018, hvor politiet blev styrket med 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021. Derudover understøtter aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 et moderne, effektivt og omstillingsparat politi. Et politi, der både kan sætte ind over for den kriminalitet, der rammer borgerne i hverdagen, og den organiserede, komplekse og grænseoverskridende kriminalitet, som den Københavns Omegn er blevet udsat for. Regeringen har samtidig afsat midler til at uddanne flere betjente. De seneste års mange tiltag betyder, at der nu bliver uddannet 600 ekstra betjente til politiet.

Da den nuværende regering blev dannet i 2016, satte vi os 3 overordnede mål; Vi ønskede et friere, rigere og mere trygt Danmark. Med Venstre ved roret, kan I være sikre på, at opretholdelsen af et stærkt politi og et trygt Danmark, fortsat vil blive prioriteret højt.