Godt naboskab reddede succesfuld gymnasie-gallafest

Brøndby Gymnasium lånte lokaler hos naboen til årets gallafest. Foto: Pia Sadolin / Brøndby Gymnasium

BRØNDBY. Brøndby Gymnasium fik hjælp af SOSU-skolen, da gymnasiets egne lokaler ikke kunne bruges på grund af en fodboldkamp på Brøndby Stadion

Af Robert Hendel

Den sidste fredag i marts stod området omkring Brøndby Stadion i gallafestens tegn for spændte elever fra alle årgange på Brøndby Gymnasium. Med kort varsel måtte gymnasiet finde et nyt sted til den store fest.

Brøndby IF fik i sidste øjeblik tildelt en sjælden fredagskamp på hjemmebane, og den faldt desværre sammen med gallafesten på gymnasiet.

Den røde løber, de lange, flotte kjoler og det opsatte hår måtte derfor vige for det varme overtøj og de blå-gule halstørklæder.

Heldigvis stod SOSU-skolen, der er nabo til Brøndby Gymnasium, klar med en hjælpende hånd, og med hjælp fra naboerne lykkedes det alligevel Brøndby Gymnasiums elever fik danset lanciers og festet i SOSU-skolens smukke teatersal.

Også Brøndby IF hjalp til med vagter ved P-pladsen, så forældre, limousiner og partybusser kunne parkere uden problemer:

– Efter nogle hektiske og til tider kaotiske forberedelsesdage til den store gallafest kunne vi ånde lettet op: Alt klappede på bedste vis for de smukke unge mennesker, siger Pia Sadolin, der er rektor for Brøndby Gymnasium.