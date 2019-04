Guide: Få fat i din drømmebil

Mange mennesker går med en bil i tankerne, som de længe har drømt om. Dog kan det af til være svært at finde ud af, hvordan man skal få råd til denne bil.

Mange mennesker går med en bil i tankerne, som de længe har drømt om. Dog kan det af til være svært at finde ud af, hvordan man skal få råd til denne bil. Er dette også tilfældet for dig? Så kan du i denne guide få en række gode råd til, hvordan du på nemmeste vis kan skaffe lige præcis den bil, som du altid har drømt om.

Skal jeg købe eller lease bilen?

Når der snakkes om bilhandler, findes der typisk to metoder. Enten købes bilen, hvor det fulde ansvar lander på den ene ejer, som køber bilen. Den anden måde er, at du kan lease bilen, hvor du praktisk talt lejer bilen. Når du skal erhverve dig din drømmebil, er det derfor vigtigt, at du gør op med dig selv, hvilken måde du ønsker at handle bilen på.

Med hver metode følger en række fordele og ulemper. Vælger du at købe bilen, betyder det som sagt, at du er ene ejer, og du kan derfor selv bestemme, hvordan du afdrager på købet. Ydermere indebærer et bilkøb også, at du selv skal sørge for forsikringer, og du skal holde dig opdateret på hvornår bilen skal synes og lignende.

Ved leasing foregår det således, at du tegner en leasingaftale for en bestemt periode, hvilket kunne være på to år. En leasingaftale indebærer, at dine omkostninger er nogenlunde fastlagte, og skulle der ske noget med bilen, som du ikke direkte er skyld i, vil du typisk opleve, at leasingselskabet finansiere reparationen for dig.

Det kan være utroligt svært at vælge, hvorvidt du skal lease eller købe din kommende bil. Dette er et spørgsmål som afhænger meget af din situation, hvorfor der ikke er et entydigt svar. Det er derimod et spørgsmål som du bør finde ud af med dig selv.

Du kan læse mere om køb/leasing her: https://www.tjekbil.dk/alt-om-bilen/koeb-salg-og-leasing-af-biler/leasing-eller-koeb/.

Tænk dig om

Når du skal skaffe kapital til at købe din nye bil, er det yderst essentielt, at du ikke glemmer fornuften, men at du derimod er realistisk og tænker dig om. I den forbindelse er et godt råd, at du sætter dig ned og finder ud af, hvor mange penge du mangler. I forlængelse heraf, kan det være klogt, hvis du laver et budget. På den måde, vil du opleve, at det er mere overskueligt at spare op.

Med et budget sætter du nemlig rammer for, hvor mange penge du hver måned skal ligge til siden, og ligeledes hvor mange penge du må bruge på månedlig basis. Dog er det her utroligt vigtigt, at du er realistisk i forhold til at begrænse dig. Dette fungerer nemlig kun, hvis du laver et budget, hvor det er realistisk, at du rent faktisk kan spare den ønskede mængde op hver måned.

Er dette ikke muligt, vil du blot opleve nederlag, hvilket gør processen mere langsommelig og kedelig. Derfor er det endelige råd i denne forbindelse; Sæt hellere lidt længere tid af til spareperioden end for kort tid, hvor du blot vil opleve, at du ikke er i stand til at sætte det ønskede beløb på sparekontoen.

Er du ung? Undersøg mulighederne for ekstra arbejde

Det kan også være, at du er et ungt menneske, og du er i gang med at spare sammen til din første bil. Er dette tilfældet, kan det være klogt, hvis du undersøger mulighederne for at tage noget mere arbejde, selvfølgelig afhængig af din nuværende situation. Her er det igen vigtigt, at du er realistisk.

For det er selvfølgelig en rigtig god ide, hvis du har mulighed for ekstra arbejde. Men har du reelt set ikke tid til at arbejde mere, og gør du det alligevel, vil du igen opleve et nederlag ved, at det egentligt ikke hænger særligt godt sammen. Derfor er det op til dig at finde den rette balance.

Det kan også være, at du allerede har et job, hvor der er mulighed for at tage ekstra vagter, hvilket vil være at anbefale, da du da på hurtigere vis, vil tjene penge til bilen. Det kan også være, at du er studerende, hvor måske kan være en mulighed, at du begynder at lede efter et studiejob, så du kan tjene flere penge, end hvad du gør ved SU.