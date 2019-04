Kravlegårdens IF vandt de åbne sjællandske mesterskaber i Ombold Gadefodbold. Foto: Kravlegårdens IF

SPORT. Det blev til endnu et guld til Kravlegårdens IF ved årets sjællandsmesterkaber i ombold

Af Robert Hendel

Kravlegårdens IF kan føje endnu et trofæ til pokalskabet. Ved årets åbne sjællandsmesterskaber i Ombold Gadefodbold tog klubben fra Brøndby IF guldet hjem ved at slå Aarhus Street Soccer med 4-2 i finalen.

Turneringen blev afholdt i Taastrup og havde besøg af 22 hold fra hele landet. Kravlegårdens IF, der hører til i Brøndbyøster, var trods en status som regerende københavnsmestre ikke levnet de store chancer grundet skader hos et par af profilerne. Efter otte intense kampe på asfalten stod Kravlegårdens IF dog med guldet i hænderne, da turneringen var færdigspillet. Dermed er Kravlegårdens IF regerende Københavnsmester, Sjællandsmester, mens klubbens damehold også er danmarksmester.