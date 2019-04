Hent god kompost til haven

Der kan nu hentes kompost i hele vores område. Foto: Vestforbrændingen

HELE OMRÅDET. Der er gratis kompost at hente på genbrugsstationerne i blandt andet Glostrup og Brøndby

Af Jesper Ernst Henriksen

Vestforbrændingen er gået i gang med at dele gratis kompost ud på alle genbrugsstationer i deres område, herunder stationerne i Glostrup og Brøndby.

– Vi deler gratis kompostmuld ud allerede i slutningen af marts, fordi haveejerne gerne så tidligt som muligt vil have jord under neglene, siger udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding.

Den gratis kompost er lavet af have- og parkaffald, som er blevet komposteret hos Gemidan. Den er meget næringsrig og skal altid blandes med jord eller sand. For hvis man sår eller planter i den rene kompost, risikerer man at ødelægge planten og svide dens rødder.

– Ved at omsætte haveaffaldet til kompost, genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen, siger Yvonne Amskov.

– På den måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, som for eksempel fosfor, der er en ressource, vi risikerer at få mangel på i fremtiden.

Uddelingen fortsætter frem til 5. maj.