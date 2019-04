Hip hop dansere til EM

Sidsel Kølbæk og Marie Brinch skal til EM i hip hop. Foto: Jesper K. Faldt

SPORT. Igen i år skal Sidsel Kølbæk Faldt og Marie Brinch fra Vallensbæk repræsenterer Danmark til EM

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidsel Kølbæk Faldt og Marie Brinch er begge 15 år gamle, bor i Vallensbæk og træner mange timer hos MFK Dance i flere discipliner. Til maj skal de for andet år i træk til EM i hip hop. Den eneste forskel i år er, at de stiller op i voksenrækken, da de fylder 16 år i 2019. Her vil de møde mange hip hop konkurrenter, som har mere erfaring i at danse hip hop. De unge piger sætter nu et ekstra fokus på deres hip hop duo, så de er klar til konkurrencen.

International dance organisation afvikler de europæriske mesterskabet i Rimini, Italien i midten af maj.