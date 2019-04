Klimasikring lukker parkeringspladser ved Nørregårdsskolen

Parkeringspladserne ved Nørregårdsskolen bliver midlertidigt lukket frem til efteråret 2019. Foto: HOFOR

BRØNDBY. Tredje etape af klimasikringen omkring Horsedammen i Brøndby begynder nu. Derfor bliver parkeringspladserne ved Nørregårdsskolen midlertidigt lukket

Af Robert Hendel

Nu begynder tredje og sidste etape af et stort klimasikringsprojekt ved Horsedammen. HOFOR graver parkeringsarealet op ved Nørregård for at etablere et bassin til regnvand under arealet.

– Det bliver et stort bassin, som kan opsamle regnvand fra kvarteret. Vi prøver også noget nyt her, fordi vi lægger en permeabel asfalt, hvilket betyder at alt det vand, der lander på hele parkeringsarealet i fremtiden vil sive ned i bassinet”, forklarer projektleder hos HOFOR, Marlene Halkjer.

Arbejdet betyder, at parkeringsarealet er lukket ned frem til efteråret 2019.

HOFOR har sørget for at indrette midlertidige parkeringspladser 150 meter længere nede ad Horsedammen.

– Man skal bare en anelse længere ned ad Horsedammen, og vi håber den midlertidige parkeringsplads bliver brugt, så vi undgår for mange parkerede biler på Horsedammen og sideveje, siger Marlene Halkjer.

Når bassinet er ved at være klar, går Brøndby Kommune i gang med at indrette arealerne omkring bassinet. Der er planer om nye grønne bede og styring af det regnvand, der lander på taget af Nørregårdsskolen.

– Alle små skridt tæller, når vi skal have styret regnvandet væk fra områder, hvor det skaber oversvømmelser. Med de rette grønne bede kan vi nedsive regnvand og samtidig gøre området grønnere, siger Kathleen Kjærulff, der er miljøchef i Brøndby Kommune.