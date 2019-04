Kursus gav sammenhold om rygestop

Christina Christensen meldte sig på et rygestopforløb i Glostrup. Nu er det fem måneder siden, hun stoppede - og hun er stadig røgfri. Foto: Seline

GLOSTRUP. Christina Christensen har fulgt et rygestopforløb i Glostrup, og hun anbefaler det varmt til andre, der ønsker at blive røgfri

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune tilbyder gratis rygestopkurser. En af deltagerne er Christina Christensen. For hende var det en god hjælp til at stoppe med at ryge, fortæller hun i dette interview.

Hvorfor meldte du dig til?

– Det kan jo ikke skade, tænkte jeg, da jeg tilmeldte mig. Jeg havde selv forsøgt at stoppe med at ryge for 4-5 år siden. Det holdt et år, men til en julefrokost tog jeg et par smøger, og så faldt jeg tilbage og begyndte at ryge igen. Jeg var rystet over, hvor hurtigt den gamle rygetrang blev vækket til live. Så jeg skulle virkelig tage mig sammen for at beslutte mig for, at nu ville jeg stoppe. Jeg var topmotiveret, og tænkte ’nu skal det være.’

Hvad fik du ud af at deltage?

– Det var rigtig fint at komme igennem hvilke mekanismer, der er på spil – både nu og her og på den lange bane. Det er meget vigtigt at få hjælp til den første periode, hvor rygetrangen er der hele tiden. Vi fik rigtig god hjælp og vejledning fra Charlotte, både med hensyn til, hvordan vi kunne bruge nikotinerstatning, men også andre tips og tricks til at aflede opmærksomheden, så tankerne ikke hele tiden snurrer rundt i hovedet på én. For mig har det været godt at gå nogle ture i den friske luft, og så har jeg haft et projekt med at sætte en skillevæg op derhjemme. Jeg har også været bange for at tage på i vægt, når jeg stoppede, men dér har Charlotte også givet rigtig god vejledning.

Nu er det næsten fem måneder siden, jeg stoppede, og nu ved jeg, at hvis jeg får det der sug i maven, er det ovre igen i løbet af ét minuts tid. Jeg har altid sugetabletter med nikotinerstatning på mig som en tryghed for ikke at blive fristet til at købe cigaretter igen. En dag spurgte min mand, om jeg ville købe en pakke cigaretter til ham, men dér blev jeg nødt til at lade være, da jeg stod i butikken. Jeg måtte sige til ham, at nu har jeg taget det valg, at det ikke skal være en del af mit liv, og så kan jeg ikke købe det til andre.

Hvad får dig til at holde fast?

– Man skal ikke underkende, hvor meget de andre på holdet betyder. Man holder hinanden oppe på holdet – glæder sig til at komme og prale af, at man stadig er røgfri, og høre, hvordan det går med de andre.

Når man kun er sig selv, kan man hurtigt komme med dårlige undskyldninger. ’Nu er det også jul/påske/ferie/fest/travlt/synd osv., osv.’ Og så er det alt for let at falde i igen. Og jeg kan stadigvæk have det lidt svært, når andre ryger. Men så siger jeg til mig selv: ’Nej, fand’me nej – det skal ikke styre mig!’

Jeg har jo røget, siden jeg var teenager. Da jeg startede, syntes jeg, det var sjovt, hyggeligt og lidt farligt. Men pludselig er man blevet afhængig, og så bliver man stresset ved tanken om, om man nu har nok smøger til i morgen – skal jeg så stå tidligere op, så jeg kan nå forbi tanken og købe smøger?

Det handler også rigtig meget om følelser. Jeg har åbenbart brugt det meget til at få ro på. På den måde er et rygestopforløb en rejse, hvor man bliver klogere på sig selv. Man dulmer jo både de gode og de dårlige følelser med smøgerne. Nu kan jeg bedre mærke de gode følelser, og det gør mig mere glad og energisk.

Det har også været en stor hjælp, at vi blev anbefalet at tilmelde os E-Kvit, som er en App, der sender små beskeder som fx: ’Nu har du sparet 4.000 kr.’, eller ’Nu har du sparet din krop for 1.500 smøger’. Det er en stor opmuntring i perioder, hvor det er rigtig svært.

Det var også vigtigt, at rygestopkurset foregik tæt på, hvor jeg bor, at jeg blev kontaktet hurtigt efter jeg havde tilmeldt mig, og at der startede et kursusforløb 14 dage efter. Man skal gribes lige dér, hvor man er helt overbevist om, at nu skal det være. Man skal tage det som et projekt. Gå ind i det med åbne øjne. Det er mig mod kroppen. ’Jeg vil sgu ikke’. En vis portion stædighed er heller ikke dårligt.

Hvad var det vigtigste?

– Det vigtigste for mig har været mit ansvar som rollemodel for mine børn. Man kan bedre tale med dem om ikke at begynde at ryge, når man selv går forrest og kan være det gode eksempel. Jeg er også bange for at få rygerelaterede sygdomme som for eksempel KOL, og så vil jeg gerne have mange raske og gode år sammen med min familie.

Rygestoprådgivning

• Der afholdes rygestopforløb ca. 6 gange om året i Glostrup Kommune. Der er både formiddags- og eftermiddagshold. Det foregår i lokaler i Fritidscenteret

• Det er gratis at deltage, og der kan gives tilskud til nikotinerstatning, hvis man ryger mere end 15 cigaretter om dagen

• Der er mulighed for at deltage gratis på rygestophold på tværs af vestegnskommunerne, i det tværgående tiltag ’Bliv en vinder uden tobak’, som også arbejder med forebyggelse af rygestart blandt unge

• Få mere information, eller tilmeld dig på www.glostrup.dk/rygestop, www.udentobak.dk eller kontakt Stoplinien tlf. 80 31 31 31. Du kan også tilmelde dig direkte til rygestoprådgiverne på tlf. 29 17 82 15