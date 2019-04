Lys på vej til fodbold

Det bliver nemmere at finde ned til kunstgræsbanen i de mørke måneder. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Det er blevet lidt nemmere at finde ned til kunstgræsbanen i de mørke måneder. Der er nemlig kommet lys hele veje

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune forbedrer i år faciliteterne på og omkring Glostrup Stadion med en ny kunstgræsbane, renovering af atletikbanen og indgangsparti til opvisningsbanen og ny belysning på sti mod kunstgræsbanerne. Det første projekt med belysning er allerede færdigt og der er lys i lamperne. Belysningen vil gøre det nemmere for blandt andet fodboldklubberne at orientere sig på vej mod fodboldbanerne, herunder den nyrenoverede kunstgræsbane og den nye kunstgræsbane, som snart kommer.

– Jeg ved, at der længe har været et stort ønske om at få lys på stien blandt de mange fodboldspillere og forældre, som i de mørke vintermåneder har skulle ”famle” sig vej til fodboldbanerne. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået realiseret det første af flere projekter i Idrætsparken, som gør det lidt lettere og bedre, at være aktiv i Glostrup, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Dan Kornbek Christiansen (K).