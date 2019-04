Mindeord for Niels G. Nielsen

GLOSTRUP. Af Inger Petersen, IF32 Hovedformand

Det er med sorg, at vi i IF32 har modtaget meddelelse om, at Niels G. Nielsen er gået bort, 85 år gammel.

Niels var nok mest af alt kendt som Mister IF32.

Niels kom til Glostrup fra St. Heddinge i slutningen af 50’erne. Niels blev hurtigt et kendt ansigt i daværende Glostrup A.I.K. og efterfølgende Glostrup IF32.

Niels startede i A.I.K. som håndboldspiller, men der gik ikke lang tid før Niels var optaget af hele foreningen og blev en del af bestyrelsen, som sekretær.

Specielt fodbold fyldte meget i hans hjerte. Han så alle de kampe, han havde mulighed for at følge. Der var ikke den spiller, som ikke kendte Niels, lige fra lilleputter til seniorer. Disse drenge har fulgt Niels gennem alle årene og været venner med ham for livet.

Niels begyndte allerede i 1960’erne at skrive i det lokale Glostrup blad. Hans flid var enorm og der var ikke mange i IF32, som gik forgæves om onsdagen, når det nye lokalblad udkom, med rapporter fra weekendens sport i IF32 med den kendte underskrevet signatur NGN.

I slutningen af halvfjerdserne gik den daværende formand Knud Sørensen af som formand og da var det en selvfølgelighed at Niels G. Nielsen skulle overtage posten, som han bestred gennem næsten 30 år.

Niels var et højt respekteret menneske, som var afholdt i hele Glostrup Kommune og ikke mindst i De Samvirkende Idrætsforeninger, hvor han også var i bestyrelsen i alle 30 år.

Der er så meget, der kunne skrives om Niels G. Nielsen. Hans engagement for idrætslivet i Glostrup har været så enormt og fyldt så meget, at det er umuligt at komme hele vejen rundt om hans store virke. Han var på en gang et så positivt og engageret menneske, så de der kendte ham, ikke kunne andet end at holde af ham.