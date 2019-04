Når musikken bringer glæden frem

DEBAT.

Af Morten Schou Jørgensen (K) Formand for Børne- og Kulturudvalget, Vallensbæk Kommune

Uge 13 har stået i musikkens tegn her i Vallensbæk. Alle vores 2. klasser gav tirsdag aften en formidabel blokfløjtekoncert og torsdag aften var det så 4. klassernes tur til den store Korkoncert. Det har været en sand fornøjelse at være gæst til begge koncerter – hold nu op, hvor har vi nogle fantastisk dygtige børn, der forstår at give os voksne en uforglemmelig koncert og ikke mindst gøre os stolte.

Der er blevet øvet til den store guldmedalje både i musiktimerne, men også derhjemme på værelserne, og det var tydeligt at se på alle børnene, at disse koncerter var noget de havde glædet sig til, og ikke mindst havde det sjovt med at være en del af. For det er jo netop noget af det gode som musikken kan – bringe smilene frem og binde os sammen i nye fællesskaber, når vi kommer ud af vores vante roller i klasserne. Og lige netop derfor har vi her i Vallensbæk også valgt at prioritere disse oplevelser for vores børn, de skal ud af de vante rammer, mødes med andre børn og få nye relationer, der rækker ud over deres egen klasse.

Jeg glæder mig over at vores børn her i Vallensbæk får denne oplevelse med i bagagen – jeg er sikker på at disse dage er nogle af dem, som der vil blive tænkt tilbage på med glæde når man mindes sin skolegang engang om mange år.