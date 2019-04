Nederlag giver fornyet semifinalespænding

Brøndby Volleyball Klub skal ud i en fjerde semifinalekamp mod Elite Volley Aarhus. Foto: Robert Hendel

SPORT. Volleyball-kvinderne fra Brøndby tabte den tredje semifinalekamp. Dermed er kampen om en finaleplads helt åben

Af Robert Hendel

Brøndby Volleyball Klubs Volleyligakvinder skal ud i mindst endnu en semifinale, før en eventuel DM-finaleplads er sikret.

Det står klart efter tredje opgør af semifinaleserien, hvor Brøndbys bedste volleyball-kvinder tabte på hjemmebane med 2-3 til Elite Volley Aarhus.

Brøndby kunne med sejr spille sig i finalen, men Elite Volley Aarhus havde ikke tænkt sig at gøre det let for hjemmeholdet, og efter fem sæt stod det klart, at de to hold skal ud i en fjerde semifinalekamp i Aarhus tirsdag den 2. april.

Brøndby fører serien med 2-1 efter sejre på 3-0 og 3-1 i de to første kampe. Semifinalerne afgøres over fem kampe, og en eventuel femte kamp bliver spillet i Brøndby den 6. april.