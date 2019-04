Niklas, Birthe og Gurli på Glostrup Festival 2019

Birthe Kjær er det første topnavn til sommerens Glostrup Festival. Foto: Pressefoto

GLOSTRUP. Glostrup Festival lægger igen i år op til et brag af en fest, når version 2019 løber af stablen 30. og 31. august. Der vil traditionen tro være musik for alle fra yngst til ældst. Birthe Kjær står for det nostalgiske indslag om lørdagen og Niklas underholder den yngre målgruppe om fredagen. Til de helt små leverer Gurli Gris et sejt børneshow lørdag formiddag

Af Jesper Ernst Henriksen

To musikscener, leg, spil, konkurrencer, aktiviteter for børn i alle aldre, lækker mad, masser af frivillige vil igen i år kendetegne Glostrup Festival. Fredagens festival er dedikeret de unge, mens lørdagen som vanligt favner bredt.

Programmet på de to musikscener er stadig til dels hemmeligt, men der kan nu afsløres tre artister.

Swingende klassikere, grand prix, dansktop, fællessang – hvem anden end folkekære Birthe Kjær kan i den grad få fut i dansefødderne og gang i sangstemmerne. Med et repertoire, der omfatter evergreens som Arrivederci Franz, Pas på den knaldrøde gummibåd, Sommer og sol, og Tennessee Waltz er der ingen undskyldning for ikke at synge med. Og selvfølgelig maler Birthe og hendes medbragte Feel Good Band også Byen Rød. Sammen med de dygtige korpiger bliver der sunget forskellige medleys sammensat af danske og udenlandske grandprix-sange. Birthe Kjær og Feel Good Band optræder på Store Scene om lørdagen kl. 15.30.

Spotify-stjerne

Niklas blæste sig ind på den danske musikscene i 2011, som den nye, men stadigvæk mystiske dreng i den danske musikklasse. I starten var der meget få, der vidste, hvem han var, da han ikke selv blev vist i sine musikvideoer. Som P3’s Uundgåelige på debutsinglen Ikke Mer’ Mig (Niklas F*** Dig) og med to efterfølgende singler Top Swag og Veninder, som blev streamet mange millioner gange på Spotify, blev Niklas den mystiske frontløber for den nye Spotify-generation. I 2017 var han tilbage med det engelske hit “Follow Me”, og i 2019 skal vi høre ham på Glostrup Festivals Store Scene om fredagen klokken 20.50.

Gurli Gris

Til de mindste byder Glostrup Festival 2019 på en ganske særlig gæst. Vi kender hende fra blandt andet Ramasjang og Disney Channel – den søde Gurli Gris er første optræden på Store Scene på lørdagens festival. Der er lagt op til et forrygende børneshow med både sang, musik og sjove konkurrencer, hvor der blandt andet kan vindes originale Gurli Gris-bamser. Efter showet kan du møde Gurli herself til en meet and greet. Så husk kameraet og få taget en selfie med den berømte grissebasse.

Glostrup Festival

• Glostrup Festival er arrangeret af Glostrup Kommune i samarbejde med lokale foreninger, kulturinstitutioner, virksomheder og frivillige aktører.

• Glostrup Festival 2019 foregår i Egeparken ved Glostrup Idrætspark 30. og 31. august. Festivalpladsen er åben fredag 18-23 og lørdag 12-23, og der er gratis entré hele festivalen.

• Glostrup Festival 2019 er den 4. i rækken af Glostrup Festivaler siden byjubilæet i 2016. I 2019 vil der være nogle ændringer i forhold til de foregående år. Festivalen er flyttet fra fodboldbanerne i Glostrup Idrætspark til Egeparken – stadig på Stadionvej 80, Glostrup. Der vil i år ikke være tivoli og festivalen foregår kun fredag og lørdag.

• Navne offentliggøres løbende. Programmet for hele Glostrup Festival 2019 kan ses på www.glostrupfestival.dk. Der kan forekomme ændringer i programmet.