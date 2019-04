Ny løsning på håndtering af affald ved butikscenter

BRØNDBY. Det skal være lettere at få bugt med affaldet ved Brøndby Strand Centrum, lyder en ny plan fra Brøndby Kommune

Af Robert Hendel

Der har længe været udfordringer med rod med affald omkring affaldsstationen ved Brøndby Strand Centrum. En ny lokalplan skal derfor give en hjælpende hånd til de ansvarlige for problemerne med affaldshåndtering.

– Det er et lidt blandet område, hvor der for det første er et center, som producerer en masse affald, men der er også lejligheder i det gamle bibliotek, hvor der bor nogle folk. De har også noget affald. Og så er der stationen tæt på, hvor brugerne også genererer en del affald. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, forklarer Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Ved at udvide lokalplanområdet en smule mod syd har kommunen mulighed for at låne et større areal ud til centrets ejere. På den måde får de får plads til at etablere en ny og større affaldsstation.

Selvom ansvaret ikke ligger hos kommunen, men hos de enkelte lejere i centret, oplever kommunen, at folk henvender sig og spørger, hvorfor kommunen ikke løser problemerne med affald omkring Brøndby Strand Centrum.

– Vi er nødt til at forvalte tingene ansvarligt, for det handler jo om borgernes penge. Så de steder, hvor det er nogle andre, der har ansvaret eller et medansvar, så skal de også på banen og gøre noget. Der er vores bidrag i kommunen at stille et af vores arealer til rådighed og holde øje med, at tingene fungerer ordentligt, siger Vagn Kjær-Hansen.

Den nye lokalplan er i høring frem til den 19. maj 2019