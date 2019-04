Ny plan skal beskytte kommunens drikkevand

BRØNDBY. Grundvandet i Brøndby skal blive ved med at være rent, lyder det i en ny vandforsyningsplan med seks fokusområder. Et af dem er at undgå brugen af pesticider

Af Robert Hendel

Drikkevandet skal forblive rent i Brøndby. Det er hovedbudskabet i en ny vandforsyningsplan, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Den indeholder seks særlige fokusområder, der alle har til formål at minimere forurening af grundvandet, eksempelvis ved vejsaltning eller brug af pesticider til ukrudtsbekæmpelse.

– Vi er alle enige om, at vi godt vil have rent drikkevand. Derfor er det heller ikke en plan, hvor der er kommet en masse høringssvar ind, for selvfølgelig skal vi beskytte vores grundvand, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Ifølge udvalgsformanden har Brøndby Kommune ikke udfordringer med store landbrug oven på kommunens drikkevandsboringer. Det betyder, at der ikke bliver brugt store mængder gødning for at øje udbyttet. Til gengæld kan brugen af pesticider til ukrudtsbekæmpelse være en udfordring. Derfor har kommunen for længst erstattet pesticider med ukrudtsbrændere, når den ubudne plantevækst skal bekæmpes.

Nu ønsker kommunen så, at borgerne i kommunen også ser på muligheden for at undgå brugen af de giftige pesticider.

– Og der har vi så et oplysningsarbejde i at fortælle folk, at det skal de helst ikke gøre. Pesticiderne siver ned til grundvandet, og på et eller andet tidspunkt kommer de ud af din egen hane, konstaterer Vagn Kjær-Hansen.