Nyt samarbejde mellem arkitekt- og struktørelever

Fem struktørelever og to arkitektstuderende har sammen bygget dette shelter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Arkitekter og struktører samarbejder normalt, når de er færdiguddannede. På uddannelsen NEXT i Glostrup samarbejder de nu også, mens de stadig er elever

Af Jesper Ernst Henriksen

På byggepladser over hele Danmark samarbejder arkitekter og struktører. Nu er de samme faggrupper også begyndt at samarbejde, mens de er i gang med uddannelserne. Tidligere i år var der rejsegilde på det første resultat af det samarbejde – et shelter, der skal rejses på Møns udgave af Caminoen, Camønoen.

– Samarbejdets inspiration kommer af en tradition i møbelsnedkerfaget, hvor eleverne samarbejder med elever i møbeldesign, siger Tøger Kyvsgaard, projektleder på Videnscenter for Håndværk, design og arkitektur på NEXT i Glostrup.

Samarbejdet skal give erhvervsuddannelserne et andet ry.

– Vi vil gerne vise, at vores uddannelser også er kreative uddannelser, hvor man ikke bare skal reproducere andre produkter, men også være med i en proces om at skabe nye produkter, siger Tøger Kyvsgaard.

Det er forventningen på NEXT, at man kan udvide samarbejdet til også at omfatte elever på uddannelserne til for eksempel murer, tømrer, bygningssnedker.

– Formålet er at gøre erhvervsuddannelserne til et sted, hvor man kan være med til at udvikle produkter. Mens man lærer faget, lærer man også at samarbejde med formgiver. Her kan struktør­elever finde de gode tekniske løsninger på de ønsker, som arkitekten har, siger Tøger Kyvsgaard.

Især for elever, der gerne vil være selvstændige, er sådan et samarbejde en god ting.

– Man får en fornemmelse for, hvordan det er at være selvstændig, fordi man skal finde løsninger selv, på ting, der måske ikke er lige til. De bliver bedre til at finde på løsninger på vanskelige opgaver, siger Tøger Kyvsgaard.

Lærerigt for alle

En af de bygningskonstruktørelever, der var med til at bygge shelteret, var Svend Nielsen. Han er glad for, at han har været en del af projektet, selvom det har krævet lidt ekstra timer på skolen.

– Det har været meget spændende at være med. Arkitekterne kom med nogle fede idéer til shelteret. Det er ikke sådan noget vi laver til hverdag, så det har været spændende at prøve noget andet. Jeg har lært at lave nogle løsninger, som jeg ikke havde prøvet før, siger han.

For de arkitektstuderende har det også været fedt at være med i projektet.

– Vi er ikke uddannede arkitekter endnu, men vi har allerede fået bygget vores første bygning. Det er stort, siger Hanne Blomquist.

– Vi har lært sindsygt meget. Vi har udfordret os selv på nogle områder, supplerer Cams Støle.

De to havde tænkt omgivelserne på Møn ind i arkitekturen.

– Det skal stå på Møn, så vi tænkte, vi gerne ville have nogle naturlige former og materialer. Vi har brugt genbrugsskaller fra en restaurant i betonen. Struktørerne har været meget entusiastiske omkring at prøve nogle nye former og materialer, siger Hanne Blomquist.