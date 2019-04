Overvældende interesse for at dømme i retten

BRØNDBY. Det er væltet ind med ansøgninger til Brøndby Kommune om at blive lægdommer ved enten byretten eller landsretten. Kommunen efterlyste 40 borgere, 472 har sendt en ansøgning

Af Heiner Lützen Ank

10.000 danskere er med til at dømme i sager, der kan føre til fængselsstraf. Hvis du vil være en af dem, så er chancen her nu.

Sådan lød opfordringen fra Brøndby Kommune, da en ny kampagne for at få flere borgere til at tilmelde sig kommunens såkaldte grundliste, blev lanceret.

Det er nemlig helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

Hidtil har man i Brøndby, som i de fleste andre kommuner, fundet borgere til grundlisten i de politiske partier.

Vigtig indsats

Der er plads til 118 borgere på grundlisten i Brøndby. Men da man aktuelt stod og manglede cirka 40 borgere på listen, som domstolene udtager nævninge og domsmænd fra, besluttede Grundlisteudvalget at henvende sig bredt til alle interesserede borgere.

– Det er helt nyt for os at have så mange ansøgninger. Det er vi rigtig glade for og vi vil gerne takke alle, der har ansøgt. Det er meget positivt, at der er så overvældende en interesse for at hjælpe de juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf, som jo er en grundpille i det danske demokrati, siger Kurt Damsted, formand for Grundlisteudvalget i Brøndby Kommune.

Unge og to-sprogede

De mange ansøgninger er kommet efter en målrettet oplysningsindsats, hvor der særligt har været fokus på bestemte grupper af borgere.

– Selvom vi med kampagnen opfordrede alle til at melde sig, var vi især interesserede i at få flere unge og borgere med en anden etnisk baggrund end dansk til at melde sig. Så dem har vi gjort en særlig indsats for at nå ud til med vores budskab. Grundlisten skal nemlig helst afspejle befolkningen i Brøndby, så der både er mænd og kvinder, unge og ældre og borgere med forskellig etnicitet. Og som det ser ud nu, har vi haft succes med at få både de unge og borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at melde sig, siger Kurt Damsted.

Nu skal Grundlisteudvalget i gang med at gennemgå de mange ansøgninger, så de kan sammensætte den endelige liste, der bliver indsendt til Landsretten.

Alle ansøgere får midt i april at vide, om de er optaget på listen eller ej.