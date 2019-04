Paradigmeskift kontra forfejlet integration

DEBAT. Af Hans Blaaberg (NB), folketingskandidat

Svar til Petar Socevic. Paradigmeskiftet er ikke en hån mod Vestegnskommunerne, men en hjælpende hånd til de kommuner, der alt for længe har været stærke, og ageret spydspids for skiftende regeringers forfejlede integrationspolitik.

Historisk har Vestegnen taget åbenhjertigt imod både gæstearbejdere og flygtninge. De mange byggerier, der skød op i 60’erne og 70’erne, var tiltænkt flittige arbejdere og deres familier – I stedet er de blevet omdannet til ghettoer. Ghettoer, hvor politi, ambulance og brandvæsen ikke med sikkerhed kan rykke ud til borgere, uden at blive mødt med kasteskyts, og af og til også af fyrværkeri der bliver affyret mod mandskab og materiel.

Der er længe blevet brugt rigtig mange ressourcer for at løse de voksende problemer med indvandring. Vestegnen har i høj grad stået i front, men der er også slået store dybe huller i kommunerne; folkeskoler og institutioner er pressede på ressourcer, og der er områder, hvor det ikke er trygt eller sikkert at færdes efter mørkets frembrud.

Kommunerne på Vestegnen er de mest risikofyldte m.h.t. voldelige overfald. Man kæmper med problemer som narkotikahandel og æresrelaterede konflikter, bilafbrændinger, skyderier. Er det dét du, Petar Socevic, kalder ”hjerterum” og ”medmenneskelighed”?

Vestegnen har i høj grad brug for paradigmeskiftet.

Med paradigmeskiftet, kan Vestegnskommunerne sætte fokus på dem der vil Danmark, som bidrager positivt og aktivt, og stoppe med at spilde tid og kræfter på dem der ikke kan eller vil integreres.