Pilgrimsvandringerne starter nu

Foto: Privat

HELE OMRÅDET. Hele sommeren arrangerer kirkerne i Glostrup Provsti pilgrimsvandringer med forskellige temaer

Af Jesper Ernst Henriksen

På søndag starter den første af en række pilgrimsvandringer, som kirkerne i Glostrup Provsti arrangerer hen over sommeren. En pilgrimsvandring er ikke bare en tur ud i det blå, det er en tur med mening og fylde. Pilgrimsvandringen giver plads til ro og eftertanke i hverdagens informationsbombardement. Pilgrimsvandringen er en måde at gøre op med hverdagens rutiner og finde nye veje, der kan inspirere til eftertænksomhed og fornyelse.

– Når man går, kan man koble helt af og lade hverdagens stress og jag bag sig. Hvis man således bliver i stand til at give hjernen fri og lade fødderne bestemme, så kan man ifølge saglige Kierkegaard også gå sig sine bedste tanker til. Omgivelserne, hvad enten det er de københavnske gader eller skovens dybe stille ro, kan være rammen om reflekterende pilgrimsvandringer, siger Charlotte Kaas, kommunikationskoordinator i Glostrup Provsti.

Vandring for alle

Folkekirken på Vestegnen har arrangeret en række pilgrimsvandringer ad smukke ruter i nærområdet, hvor ruter og form varierer fra sogn til sogn. Fælles for vandringerne er oplevelsen af at vandre alene med Gud, og dog i fællesskab mod et mål ved et af områdets nye og gamle helligsteder. Vandringerne starter og slutter med en kort andagt i kirken således, at ordet giver vandringen mål og mening.

Det kræver ikke særlig fysik at gå pilgrimsvandring, et åbent sind og et par gode sko er nok. Alle kan bevæge sig ud på pilgrimsvandring, for en pilgrim vandrer i livet, gennem livet og frem i livet med erfaringer og med Gud.