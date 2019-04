Politikere og unge mødte hinanden

Torsdag i forrige uge var der debat i Unge for ligeværd. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Særligt vilkårene for flexjob var til debat, da politikere og Unge for ligeværd mødte hinanden til debatmøde i forrige uge

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var fyldt godt op i sofaerne, sækkestolene og så videre i Unge for ligeværds lokaler i Brøndbyøster, da fem folketingskandidater stillede op til debat med og om de unge torsdag i forrige uge.

Unge for Ligeværd er et fritidstilbud til unge med særlige behov og en forening, der arbejder for at forbedre deres vilkår. Det prægede selvfølgelig debatten. Det emne, der blev debateret mest, var forskellen på den nye og den gamle ordning for flexjob. Den primære forskel er, at på den gamle ordning fik man overenskomstmæssig løn for de timer, en medarbejder er på arbejde. På den nye ordning, bliver medarbejderes effektivitet også indregnet. For unge med særlige behov er den ofte under 100, hvilket giver en lavere timeløn. Det er altså en fordel for de unge at være på den gamle ordning. Skifter de flexjob, kommer de dog automatisk på den nye ordning.

En af de unge, det er gået ud over, er Peter Sanotra.

– Alle har den opfattelse, at den nye ordning er noget møg. Før havde jeg flexjob på den gamle ordning, der fik jeg cirka 16.000, nu er jeg på ledighedsydelse, så får jeg cirka 12.000. Hvis jeg finder et nyt flexjob får jeg nok kun 14.000, så det falder ret meget, siger han.

Gode spørgsmål

Der var fem politikere til stede ved debatmødet. Mattias Tesfaye fra Socialdemokraterne, Jacob Sølvhøj fra Enhedslisten, Niels Christian Barkholt fra Socialistisk Folkeparti, Kim Hammer fra Dansk Folkeparti og Lisa Skov fra Konservative.

Niels Christian Barkholt oplevede gode spørgsmål fra de unge.

– Deres spørgsmål var gode og skarpe, så jeg har fået meget med mig hjem herfra, siger han.

Omkring debatten om flexjob siger han:

– Det handler om reformen af førtidspension, den skal revideres med det samme, hvis der kommer en ny regering, så det bliver lettere at få flexjob.

Også Lisa Skov var glad for de unges input.

– De fik mig til at tænke over nogle ting, især om deres økonomiske forhold. Nogle gange taler man som politiker om de lette ting, jeg synes, vi i dag har talt om nogle svære emner, siger hun.

Hun håber, at der kan være mere plads til individuelle løsninger for de unge i fremtiden.

– Det centrale i min kampagne er, at mennesker ikke skal puttes i kasser. I bund og grund brænder jeg for, at børn og unge med særlige behov får de rette betingelser. Der er brug for nogle skræddersyede forløb til dem, siger hun.

Stadig i tvivl

En af de unge, der havde været med til at arrangere politikerbesøget, var Laust Møller. Han har en klar holdning til det mest diskuterede emne.

– Når det er blevet svært at få førtidspension, så skal det være nemmere at få et godt flexjob. Skellet mellem den gamle og den nye ordning er for stort, det synes jeg er synd for dem, der kommer på den nye ordning, siger han.

Det var ikke kun politikerne, der var glade for at møde de unge. De unge var også glade for at møde politikerne.

– Der er jo snart folketingsvalg, så vi ville gerne vide noget mere om politik. Jeg synes, politikerne har været gode til at svare på vores spørgsmål, men jeg tvivler lidt på, at alt det de lover, kommer igennem, siger Laust Møller.

Han blev selv lidt klogere.

– Jeg ved ikke hvem, jeg stemmer på, men jeg ved hvilken politisk fløj, jeg stemmer på, siger han.