Posthussten skal sælges på Glostrup Festival

Disse sten fra det gamle posthus kan købes på Glostrup Festival. Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Foreninger i Glostrup får mulighed for at sælge sten fra det gamle posthus for 50 kroner per styk på Glostrup Festival

Af Jesper Ernst Henriksen

Da den ældste del af det tidligere posthus blev revet ned, blev nogle af de gamle røde mursten med logo gemt. Der var to typer logoer, nogle med en krone og nogle med et postlogo. Siden har mange Glostrup-borgere spurgt til, hvad der er sket med stenene og om de kunne købe en.

På kommunalbestyrelsens møde i marts blev det besluttet, at stenene skal sælges for 50 kroner stykket af en eller flere foreninger på Glostrup Festival. Pengene går så til foreningen.

Dansk Folkeparti havde oprindeligt foreslået, at stenene blev brugt til en mindre mur, der kunne stå et sted på den tomme plads, som posthuset har efterladt. Det foreslog de igen på mødet i kommunalbestyrelsen.

– Det er for Dansk Folkeparti en gåde, at vores kollegaer i kommunalbestyrelsen nikker til, at de mursten, der møjsommeligt er indsamlet nu blot bliver spredt ud til ”særligt interesserede” for hen ad vejen formentlig at gå tabt. Der er jo ikke tale om en bunke mursten, som én af vores kollegaer i kommunalbestyrelsen så venligt har omtalt det, men om nogle ganske særlige mursten, der har siddet på en særlig måde på posthusets facade. Netop måden disse særlige mursten har siddet på kan på fornemste vis fastholdes i en mur, sagde Flemming Ørhem.