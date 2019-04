Regn med pengene fra kommende borgere

DEBAT.

Hvorfor laver Glostrups kommunalbestyrelse et teknisk underskud, der gør, at der reelt skal spares millionbeløb på de kommunale udgifter, når der, hvis man ser det udefra, ikke er grund til teknisk at betegne det som et “tænkt” underskud. Vi borgere i kommunen ved, at der kommer flere og flere tilflyttere til byen, der betaler diverse skatter og afgifter til kommunen, hvorfor så lave dette stuntnummer, der får de kommunale arbejdspladser til at skulle spare anselige millionbeløb årligt, måske med fyringer til følge, både på ledelse og medarbejderstaben. Er det, det som hedder rettidigt omhu? Nej vel?

Svar: Det har vi gjort

Af Lisa Ward (S) På vegne af Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten)

Kære Per Larsen. Tak for dit forslag om at klare kommunens økonomiske udfordringer på en alternativ måde. Da det er kommunens administration, som laver budgetoplægget og indregner konsekvenserne af ændring i befolkningen m.m., har jeg spurgt kommunens administration om deres bemærkninger. Herfra er svaret, at der er opmærksomhed på at budgettere både med øgede udgifter og øgede indtægter, når de forskellige udviklingsprojekter bliver gennemført og fører til en stigende befolkning. Der er også derfor, at der hvert år forelægges et forventet boligbyggeprogram for de næste mange år til politisk godkendelse. Dette boligbyggeprogram bruges til en meget præcis befolkningsprognose, som igen bruges til at vurdere, hvornår og hvordan effekten af en stigning i antal borgere skal regnes ind i budgetterne.

På indtægtssiden vil det give øgede skatteindtægter, og på udgiftssiden vil der være udgifter til bl.a. skole og daginstitutioner, og en del af merindtægten afleveres i den kommunale udligningsordning. Alt i alt et meget kompliceret regnestykke, som nok giver et overskud – men ikke et stort et. Og ikke nok til at redde kommunens økonomi.

Det ville derfor være at stikke hovedet i busken, hvis vi politikere valgte at basere os på, at flere skatteindtægter fra nye borgere, vil redde økonomien en eller anden gang i fremtiden. I mellemtiden ville kassen løbe tom, og vi ville alligevel skulle tilpasse os – til den tid blot på helt andre vilkår.