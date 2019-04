GLOSTRUP.

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge skrev vi om Glostrups nye veteranpolitik. Vi skrev, at Dansk Folkeparti havde foreslået, at veteraner kunne komme på den såkaldte akutliste, som Glostrup Kommune bruger til at tildele almene boliger. Ud over Dansk Folkeparti stemte Lars Thomsen fra Bylisten også for forslaget, hvilket vi havde glemt i artiklen.

Vi beklager fejlen.